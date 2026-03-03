SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    A 12 años de su concesión: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría presentan 98% de avance

    El recinto hospitalario fue recibido por este gobierno con un 54% de avance, luego de retrasos en su construcción debido a diferentes razones como la pandemia y hallazgos de restos arqueológicos.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Avances del Hospital El Salvador y el Instituto Nacional de Geriatria.

    El nuevo Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría alcanzaron el 98,3% del avance de sus obras, según la información entregada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), durante una visita realizada durante la tarde de este martes.

    La concesión fue concebida el 28 de mayo de 2014, pero su construcción comenzó tres años más tarde. Su demora era evidente, entre descubrimientos arqueológicos, una pandemia y errores en el papeleo, su inauguración se aplazó por al menos siete años, puesto que se pensaba que comenzara a operar en 2019.

    La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó el complejo y destacó los avances logrados durante este periodo y aclaró que se trata de “un proyecto que inició su construcción en 2017 y que nuestro Gobierno lo recibió con un 54% de avance. Al término de nuestra administración, lo estamos entregando con un 98,3% de avance”.

    Ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto al subsecretario, Danilo Núñez, visitan el Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría.

    Tanto el Hospital del Salvador como el Instituto Nacional de Geriatría, contemplan mayor equipamiento en sus complejos, los cuáles beneficiarían a alrededor de 500 mil ciudadanos. Dentro de ellos, destacan la integración de más de 460 camas, 134 box médicos, 133 box de procedimientos y 90 box profesionales.

    El Hospital del Salvador contemplará además, más de 169 camas para diferentes especialidades (como pensionados, pacientes agudos, psiquiatría, entre otros), 26 pabellones y 18 box dentales.

    Durante la visita, la ministra confirmó que ya se encuentra en etapa de terminaciones y destacó que se puede apreciar “un nivel de infraestructura realmente sobresaliente y un orgullo para Chile y esperamos que sea debidamente aprovechado”.

    Visita de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, al Hospital del Salvador

    Sin embargo, fue enfática respecto a la demora del proyecto asegurando que “para efectos del Ministerio de Obras Públicas, hay un contrato que todavía está vigente con la sociedad concesionaria, pero es un contrato que está incumplido”.

    “La empresa concesionaria debió haber entregado lo que se denomina la Puesta en Servicio Provisorio, (PSP), el 21 de enero, eso no se cumplió y, bueno, están establecidos en nuestro contrato los mecanismos, en este caso son multas por cada día que transcurre”, aclaró la ministra al concluir la cita y asegurando que se encuentran a la espera de una nueva propuesta de programación.

    Más sobre:NacionalJessica LópezHospital El SalvadorInstituto Nacional de GeriatríaObrasAvancesProvidencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    General Araya y condena por crimen de carabineros: “Nuestra institución, desde esa fatídica noche, jamás bajó los brazos”

    Despachan a sala reforma al sistema político con norma que permite la fusión de partidos en disolución

    Lo más leído

    1.
    Más 800 millones de pesos incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    Más 800 millones de pesos incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    2.
    Tras controversias: Gobierno designa a exrectora de la UMCE, Elisa Araya, como nueva directora suplente del SLEP Atacama

    Tras controversias: Gobierno designa a exrectora de la UMCE, Elisa Araya, como nueva directora suplente del SLEP Atacama

    3.
    Tras abrupto término de reunión: Elizalde afirma que Boric llamó a Kast el 18 de febrero y que presidente electo reconoció la comunicación

    Tras abrupto término de reunión: Elizalde afirma que Boric llamó a Kast el 18 de febrero y que presidente electo reconoció la comunicación

    4.
    ISP alerta alza de intoxicaciones en menores de edad por consumo no supervisado de melatonina

    ISP alerta alza de intoxicaciones en menores de edad por consumo no supervisado de melatonina

    5.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas
    Chile

    Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero
    Negocios

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero

    Ingresos del grupo Inchcape en Chile caen en 2025, pero resultados globales cumplen las expectativas

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia
    El Deportivo

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Se realiza el lanzamiento del Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol que se jugará en Chile

    Indignación en los vecinos: la grave acusación de indisciplina que involucra a jugador de Colo Colo

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos
    Mundo

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Abatir a Jamenei: Cómo la inteligencia israelí y la CIA decapitaron al régimen islámico

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”