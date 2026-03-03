A 12 años de su concesión: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría presentan 98% de avance

El nuevo Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría alcanzaron el 98,3% del avance de sus obras, según la información entregada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), durante una visita realizada durante la tarde de este martes.

La concesión fue concebida el 28 de mayo de 2014 , pero su construcción comenzó tres años más tarde. Su demora era evidente, entre descubrimientos arqueológicos, una pandemia y errores en el papeleo, su inauguración se aplazó por al menos siete años, puesto que se pensaba que comenzara a operar en 2019.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó el complejo y destacó los avances logrados durante este periodo y aclaró que se trata de “un proyecto que inició su construcción en 2017 y que nuestro Gobierno lo recibió con un 54% de avance. Al término de nuestra administración, lo estamos entregando con un 98,3% de avance”.

Ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto al subsecretario, Danilo Núñez, visitan el Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría.

Tanto el Hospital del Salvador como el Instituto Nacional de Geriatría, contemplan mayor equipamiento en sus complejos, los cuáles beneficiarían a alrededor de 500 mil ciudadanos . Dentro de ellos, destacan la integración de más de 460 camas, 134 box médicos, 133 box de procedimientos y 90 box profesionales.

El Hospital del Salvador contemplará además, más de 169 camas para diferentes especialidades (como pensionados, pacientes agudos, psiquiatría, entre otros), 26 pabellones y 18 box dentales.

Durante la visita, la ministra confirmó que ya se encuentra en etapa de terminaciones y destacó que se puede apreciar “un nivel de infraestructura realmente sobresaliente y un orgullo para Chile y esperamos que sea debidamente aprovechado”.

Visita de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, al Hospital del Salvador

Sin embargo, fue enfática respecto a la demora del proyecto asegurando que “para efectos del Ministerio de Obras Públicas, hay un contrato que todavía está vigente con la sociedad concesionaria, pero es un contrato que está incumplido ”.

“La empresa concesionaria debió haber entregado lo que se denomina la Puesta en Servicio Provisorio, (PSP), el 21 de enero, eso no se cumplió y, bueno, están establecidos en nuestro contrato los mecanismos, en este caso son multas por cada día que transcurre”, aclaró la ministra al concluir la cita y asegurando que se encuentran a la espera de una nueva propuesta de programación.