OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    A nueve días de las elecciones TC da portazo a Jadue y declara “derechamente inadmisible” requerimiento para intentar ser candidato

    El exalcalde acumula dos duras derrotas: una en el Tricel y ahora una en el Tribunal Constitucional. De esta manera el exjefe comunal sigue fuera de la papeleta. Sin embargo, aún le queda un tercer recurso pendiente para que lo resuelva la jurisdicción constitucional.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A las 13.17 de este viernes 7 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) envió por correo a Ciro Colombara, abogado del exalcalde Daniel Jadue (PC), la notificación de dos resoluciones en que la Primera Sala del TC le pegó un portazo a la aspiración del exjefe comunal de que pudieran revisar un requerimiento de inaplicabilidad.

    Fue el 15 de octubre, cuando Jadue ingresó estos dos requerimientos. Su plan era argmentar que en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) existía una gestión pendiente para así alegar que en su caso concreto la aplicación de ciertas normas generaba efectos inconstitucionales.

    El punto central del asunto fue que el Tricel lo había dejado fuera de la papeleta y le impidió competir como diputado por el distrito 9 al suspenderle sus derechos políticos, sacarlo del padrón y además revertir la aceptación de su candidatura por parte del Servicio Electoral (Servel). Todo eso producto de dos reclamaciones hechas por RN y la UDI.

    La decisión del Tricel tuvo como fundamento el hecho de que en el marco del caso Farmacias Populares, la Fiscalía presentó una acusación en su contra por delitos que merecen pena aflictiva.

    Sin embargo, posterior a las dos sentencias del Tricel -que luego quedaron firmes y ejecutoriadas- la defensa penal de Jadue consiguió reabrir la indagatoria y dejar sin efecto la acusación que había provocado la inhabilitación de los derechos políticos, es decir, la posibilidad de estar en la papeleta de los comicios parlamentarios del próximo 16 de noviembre.

    Debido a este cambio en su estado procesal, Colombara ingresó una reposición con nuevos antecedentes ante el Tricel. Su objetivo era demostrarle al máximo tribunal de la justicia electoral que la acusación del Ministerio Público había quedado sin efecto, por lo tanto ya no aplicaba la hipótesis que incluye la Constitución para perder los derechos políticos y debía revertir una decisión que ya había tomado.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Tricel sin embargo hizo caso omiso a esa petición y declaró inadmisible la reposición con nuevos antecedentes.

    De esa forma Jadue terminó su capítulo con la justicia electoral, pero le quedaba aún abierta una última posibilidad: el TC. Sin embargo sus esperanzas nuevamente se frustraron.

    En dos resoluciones unánimes de las ministras Nancy Yáñez, Catalina Lagos y Alejandra Precht y el ministro Miguel Ángel Fernández rechazaron la posibilidad de tramitar los requerimientos de Jadue debido a que ya no existe gestión pendiente ante el Tricel, un requisito indispensable para pasar a ver el fondo en las inaplicabilidades.

    “La acción constitucional deducida no puede prosperar en virtud de que la gestión pendiente ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada por la parte requirente”, se lee en la resolución.

    De esta manera Jadue acumula dos duras derrotas. Una en el Tricel y otra en el TC. Sin embargo el exalcalde de Recoleta parece no rendirse. El martes de esta semana, ahora representado por el abogado José Antonio Toledo, ingresó un tercer requerimiento de inaplicabilidad.

    Respecto de este último requerimiento, Jadue argumenta como gestión pendiente el recurso de protección que presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En esa acción el exalcalde alega contra el Servel. Esto debido a que el organismo electoral no ha dado respuesta a la petición que hizo el presidente de su partido, Lautaro Carmona, en la que solicitaba que Jadue fuera reincorporado a la papeleta, justamente por el hecho de que la acusación de la Fiscalía había sido dejada sin efecto.

    Ese recurso de protección se declaró inadmisible, pero Jadue presentó una reposición que también fue rechazada por el tribunal de alzada capitalino. Por eso el asuntó se elevó a la Corte Suprema, la que tiene pendiente revisar dicha apelación. Ese tercer requerimiento de inaplicabilidad quedó asignado para que sea visto en la Primera Sala.

    Más sobre:TCDaniel JadueTricelCorte de ApelacionesEleccionesPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar

    ¿Qué hará el Banco Central con la tasa de interés? Las proyecciones de los expertos tras el sorpresivo IPC de octubre

    Clausuran e instruyen sumario sanitario a supermercado chino en Santiago: vendían aves exóticas, tortugas y pulpos mal faenados

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    5.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Clausuran e instruyen sumario sanitario a supermercado chino en Santiago: vendían aves exóticas, tortugas y pulpos mal faenados
    Chile

    Clausuran e instruyen sumario sanitario a supermercado chino en Santiago: vendían aves exóticas, tortugas y pulpos mal faenados

    A nueve días de las elecciones TC da portazo a Jadue y declara “derechamente inadmisible” requerimiento para intentar ser candidato

    Hallan osamentas en San Vicente de Tagua Tagua: Fiscalía indaga si corresponden a un tercer cuerpo

    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar
    Negocios

    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar

    ¿Qué hará el Banco Central con la tasa de interés? Las proyecciones de los expertos tras el sorpresivo IPC de octubre

    Asesor de Jara pide al CFA hablar de aumentar los ingresos “con el mismo énfasis” que usan para pedir recortar gasto

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Mundial Sub 17: Brasil se mete en los dieciseisavos de final tras golear a Indonesia
    El Deportivo

    Mundial Sub 17: Brasil se mete en los dieciseisavos de final tras golear a Indonesia

    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa: “No nos olvidemos de que es el goleador; tiene goles todo el año”

    Valdivia será sede del mayor evento de ciclismo amateur del mundo en 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales
    Mundo

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego