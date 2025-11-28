A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, condenó el ataque que sufrieron tres profesoras del Instituto Nacional (IN) la mañana de este viernes. El hecho ocurrió en las dependencias del establecimiento, donde un grupo de encapuchados que se había enfrentado previamente con Carabineros, agredió a las docentes físicamente, para luego rociarles bencina.

El hecho obligó al establecimiento a suspender sus clases en el bloque AM. Desde el gobierno el ministro del Interior, Álvaro Elizalde ya había condenado la situación y aseguró que hay investigaciones en curso.

En tanto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, exigió que el Ministerio de Educación (Mineduc) condenara los hechos y se hiciera presente ante este caso.

En ese contexto, el ministro Cataldo manifestó su molestia con el llamado de Desbordes, recalcando: “ No necesito que un alcalde me diga que condene algo que evidentemente es una condena, y que además, ha sido consistente en mi opinión desde que asumí como ministro, mucho antes incluso que el alcalde Desbordes fuera el alcalde”.

“Esto es inaceptable como lo era inaceptable hace un mes atrás, hace un año atrás, hace una década atrás, porque lamentablemente estos fenómenos no son nuevos”, sostuvo.

Si bien, el ministro señaló que estos hechos “son condenables y repudiables”, subrayó que son delitos, y que, en consecuencia, deben ser investigados por los organismos competentes.

“Amenazar a una persona de muerte o atentar contra la integridad física de una persona es un delito, no es un problema de convivencia escolar, es un problema delictual. Y los delitos se persiguen como se persiguen los delitos”, aseveró.

En ese sentido, destacó que desde el gobierno, la municipalidad de Santiago y la administración anterior municipal, han conversado con el Ministerio Público “para que tenga recursos disponibles para la investigación específica” de este tipo de situaciones.

“Hay una serie de elementos que hemos hecho nosotros como Ministerio de Educación para abordar la problemática: políticas nacionales, recursos, inversiones de infraestructura, formación y capacitación de personal, estamos aprobando una ley de convivencia macro para todos estos temas”, destacó.