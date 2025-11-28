Elizalde condena hechos de violencia contra profesoras del Instituto Nacional y señala que ya “hay una serie de investigaciones en curso”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó esta jornada los hechos de violencia que ocurrieron esta jornada en el Instituto Nacional, en donde tres profesoras del establecimiento fueron rociadas con bencina por encapuchados.

Consultado al respecto, Elizalde expresó tajante que condenaban estas muestras de violencia.

“Más aún cuando ponen en riesgo la integridad física, incluso la vida de docentes, y por eso tenemos que actuar con mucha energía”, señaló.

En estos casos, indicó, “hay una serie de investigaciones en curso para determinar quiénes son los autores que han protagonizado estos hechos de violencia. Finalmente tendrán que responder ante la justicia, en algunos casos incluso se trata de personas externas a los establecimientos, incluso mayores de edad”.

Lo más importante, apuntó, “es que la violencia no la podemos aceptar y por tanto se tiene que actuar conforme al Estado de Derecho, investigar y sancionar conforme lo establece nuestra legislación”.

En cuanto a las medidas para garantizar la seguridad en los establecimientos educacionales, Elizalde apuntó a que “hay una serie de medidas que se están adaptando precisamente en ese mismo marco”. En esto, señaló, “hay una mezcla de desafíos”, y uno de ellos tiene que ver con la convivencia escolar.

Sobre el punto, la autoridad recordó la ley de Convivencia Escolar que está actualmente en trámite en el Congreso Nacional, la cual permite “entregar mejores herramientas legales con el objeto de mejorar la convivencia dentro de los establecimientos”.

“Y en otros casos, también hemos visto delitos comunes que se cometen en las cercanías de los establecimientos y sobre eso hay que ser muy claros: hay que llevar adelante las investigaciones con conciencia y sancionar a los autores de estos hechos”, sentenció.