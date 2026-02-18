SUSCRÍBETE
    Nacional

    Abogado de Orrego cuestiona a la Fiscalía de Antofagasta tras rechazo de desafuero: “Inventó un caso respecto de una persona inocente”

    El abogado además acusó "una campaña de filtración selectiva" con el fin de "generar en la opinión pública y también en los tribunales la idea de que existía una culpabilidad".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El abogado de Claudio Orrego, Ciro Colombara, cuestionó a la Fiscalía de Antofagasta tras el rechazo al desafuero del gobernador, señalando que “inventó un caso respecto de una persona inocente”.

    Durante la mañana de este miércoles, en conversación con Radio Pauta es que el abogado sostuvo que “habrá que esperar la sentencia y analizarla, pero obviamente significa que no habían ni siquiera indicios menores o mínimos o antecedentes suficientes para avanzar en despojarlo del fuero y proceder a su formalización”.

    “Ratifica lo que nosotros sostenemos: la Fiscalía de Antofagasta inventó un caso respecto de una persona inocente, lo que me parece gravísimo”, añadió.

    En la ocasión, Colombara también cuestionó que la solicitud de la fiscalía fuera presentada en Antofagasta, cuando se debió hacer en Santiago. “Los tribunales competentes para esta discusión son los de Santiago, en eso nos dio la razón los juzgados de garantía de Antofagasta, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los juzgados de garantía de Santiago y también la Corte de Apelaciones de Santiago”.

    El abogado además sostuvo que “lo que se hizo aparte de hacer una imputación falsa fue desarrollar una campaña de filtración selectiva de partes de la carpeta de investigación con el objeto de generar en la opinión pública y también en los tribunales la idea de que existía una culpabilidad, una responsabilidad del gobernador en circunstancias que no era así“.

    “La Fiscalía de Antofagasta encabezada por el señor Juan Castro, que es el fiscal regional y que no apareció en ninguna de las audiencias que se realizaron en este caso, inventó un delito, inventó una acusación, filtró a la prensa durante meses información parcelada de la carpeta de investigación y desconozco cuáles han sido las motivaciones, pero me parece que la Fiscalía Nacional deberá investigar qué es lo que hay detrás de lo que ocurrió en este caso”, agregó.

    Respecto al futuro, el abogado sostuvo que “aquí se siguió una línea equivocada, se hizo una imputación falsa y a quien hay que investigar es a las personas de Procultura”.

    En la misma línea, tras ser consultado sobre una posible acción legal por las filtraciones Colombara sostuvo que “hoy día se abren muchas posibilidades, pero cualquier decisión a ese respecto deberá ser tomada y comunicada por el gobernador Claudio Orrego”.

