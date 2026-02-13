SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    José Navarrete 
    José Navarrete

    Autoridades regionales dieron inicio al funcionamiento de la escuela de verano de emergencia de Lirquén, en la comuna de Penco, para niños damnificados por los incendios forestales.

    La escuela funcionará entre las 8.30 y las 16.30 horas hasta el 28 de febrero.

    El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, la directora regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Paola Medina, y el director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Leodan Zapata, participaron del hito inaugural de esta iniciativa en la población Jaime Lea-Plaza.

    “Estas escuelas de emergencia se abren con el objetivo de que los niños puedan tener un espacio de contención, un espacio recreativo", explicó Medina.

    La directora de Junaeb informó que cuentan con una capacidad para atender a 60 niños que podrán acceder a alimentación con desayuno, almuerzo y once.

    En Tomé, una iniciativa similar se desarrolló en el sector de Punta de Parra.

    “Veíamos a un grupo de más de 20 niños y niñas que llegaron durante esta mañana. Los trajeron sus padres hasta este jardín infantil y va a cumplir con el mismo objetivo, tener un espacio para que los niños en este verano no estén preocupados de la situación difícil que se está viviendo”, explicó el delegado Pacheco.

    Leodan Zapata, director de Junji Biobío, en tanto, explicó que en Penco el organismo mantiene operativos dos jardines infantiles de emergencia, el jardín Lord Cochrane, ubicado en la zona central de la comuna y Tesoro del Mar en Lirquén.

