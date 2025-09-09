SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Acuerdo de Dominga sigue en pie: Suprema rechaza implicancia contra Matus y multa a los recurrentes

Primero fue la Corte de Santiago la que rechazó la recusación en contra del ministro. Ahora fue la Tercera Sala del máximo tribunal la que le dio un portazo a la solicitud de implicancia. Por mientras, la decisión sobre el caso sigue vigente, pero el fallo aún está pendiente de ser despachado.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La pugna por el recurso de casación contra la minera Dominga en la Corte Suprema no afloja. El objetivo de los recurrentes de anular el acuerdo y hacer que la causa vuelva a fojas cero, hasta el momento, ha fracasado. El conflicto ya arrastra casi cuatro meses y ha tenido como protagonista al ministro de la Tercera Sala Jean Pierre Matus.

Para entender este largo tira y afloja hay que remontarse al mes de mayo. Fue el lunes 19 de mayo cuando el recurso que pretende impugnar Dominga quedó a un paso de ser resuelto en la Tercera Sala del máximo tribunal.

Ese día, la sala constitucional -integrada por la ministra Adelita Ravanales, los ministros Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue, y las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz- hizo la vista de la causa y luego sus integrantes deliberaron el futuro del proyecto minero Dominga.

Fuentes judiciales que conocen del asunto dicen que el acuerdo tomado por la sala confirma lo que ha sido la jurisprudencia de la Tercera Sala hace bastante tiempo. Esto es rechazar los recursos de casación cuando no ha existido un pronunciamiento de fondo sobre el proyecto, es decir, justamente lo que pasa con Dominga. El único disidente de esa postura era el exministro Sergio Muñoz, quien ya no forma parte del máximo tribunal.

De hecho, esa posición ya la había tomado la misma sala cuando rechazó el recurso de casación en mayo de 2022. Esa vez el fallo de mayoría confirmó la postura de que al no existir “una sentencia definitiva”, la Suprema no puede revisar la decisión.

Luego de tomar el acuerdo, la sala designó al ministro Matus para que fuera el redactor de la sentencia. Sin embargo, a última hora, ese mismo lunes, el gobierno a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó un escrito para recusar a Matus.

En su recusación, el SEA alegaba que el magistrado debía marginarse por el vínculo declarado que tiene con el abogado Marcelo Castillo, quien ha representado a grupos que respaldan el proyecto, como el Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanales de Totoralillo Norte.

La recusación, que estuvo “mal presentada en tiempo y forma”, fue rechazada por Matus dando argumentos punto por punto para hacerlo. Pese a rechazarla, el ministro quiso evitar que su situación trajera cuestionamientos a la Corte Suprema. Así fue que solo con el objeto de que el gobierno “o terceros no atribuyan a factores ajenos a lo dispuesto en el derecho vigente las resoluciones que sobre esta causa y las demás relacionadas con el hecho que la originan recaigan en el futuro”, Matus aceptó la recusación planteada en términos de una recusación amistosa.

Como las recusaciones de los supremos deben ser resueltas por la Corte de Santiago, fue el tribunal de alzada capitalino el que tuvo que decidir. A fines de julio la Corte de Santiago, en sentencia unánime, rechazó la recusación de Matus ya que a juicio de los ministros la petición tenía una serie de errores y carecía de fundamentos.

Lo que se supone iba a ser el fin de la pelea, fue solo el paso para que los recurrentes volvieran a insistir en el punto. Así fue como luego del rechazo de la recusación, dos recurrentes presentaron una implicancia en contra del magistrado Matus.

Así lo hicieron la abogada Antonia Berríos -que representa al pueblo Chango- y el abogado Marcos Emilfork, que representa a la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, entre otros. Ambos alegaron la causal que dice que Matus debería inhabilitarse por “haber manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia”. Para justificar la causal se invocan dos resoluciones previas.

La mala noticia para los recurrentes llegó el 3 de septiembre. En una resolución unánime -de la ministra Adelita Ravanales, la ministra (s) Eliana Quezada y los abogados integrantes José Miguel Valdivia y Andrea Ruiz- la Tercera Sala rechazó las dos implicancias invocadas.

El máximo tribunal resolvió que el pronunciamiento sobre un recurso de queja vinculado al caso solo “versó sobre aspectos procesales” y no abordó “el conocimiento del fondo del asunto en discusión”. Respecto del otro hecho, la Suprema estimó que se trató de “resoluciones distintas” y por lo tanto “es posible colegir que los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia en cada uno de estos casos también lo son”.

Dado que los recurrentes volvieron a insistir en el mismo punto -primero con la recusación y luego con la implicancia- la Suprema impuso a los recurrentes al pago de costas y además de una multa.

Hasta el momento ya han sido siete los jueces que han rechazado la recusación y luego la implicancia: los ministros Jaime Balmaceda, el ministro (s) Rodrigo Carrasco, el abogado integrante Jorge Benítez, de la Corte de Santiago, y la ministra Ravanales, la ministra (s) Quezada y los abogados integrantes Valdivia y Ruiz, de la Suprema.

El acuerdo tomado por la sala aún sigue vigente, pero sigue en duda cuándo se podrá despachar el fallo. Esto debido a que los recurrentes aún podrían estar explorando otros caminos como, por ejemplo, una nulidad procesal.

Más sobre:Corte SupremaDominga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

“Se van a terminar arrepintiendo”: la advertencia de Kast por eventual recorte presupuestario en seguridad

Gobierno concreta concesión por 25 años de sitio de memoria de calle Irán 3037

Voto obligatorio con multa: Lobos no logra sofocar rebelión de diputados oficialistas a pesar de llamado de Boric

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”
Chile

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

“Se van a terminar arrepintiendo”: la advertencia de Kast por eventual recorte presupuestario en seguridad

Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China
Negocios

Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios
Tendencias

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa
El Deportivo

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa

La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Arte: “Es el reconocimiento a tanto tiempo de darle duro y ser porfiado”
Cultura y entretención

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Arte: “Es el reconocimiento a tanto tiempo de darle duro y ser porfiado”

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”
Mundo

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer