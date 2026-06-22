Adiós al sistema controlado por las cortes: Servicio Civil abre primer concurso para notaría en Temuco

El 2 de abril se marcó un antes y un después. Ese día empezó a regir la reforma notarial y registral. La normativa provocó un remezón en el Poder Judicial ya que eliminó la participación de las cortes de apelaciones en la confección de las ternas para notarios, conservadores o archiveros.

Así, luego de décadas de debate, se le puso fin a un sistema que hizo noticia en más de alguna ocasión por posible tráfico de influencias en los votos de los ministros para elaborar las ternas.

La reforma instaló un nuevo proceso en que toda la parte previa de elaboración de las ternas se traspasó desde el Poder Judicial hacia el Servicio Civil. Las nuevas reglas serán distintas a lo que se conoce como Alta Dirección Pública (ADP), ya que la norma se pensó de manera especial para los auxiliares de justicia y no contempla fase de entrevistas, como sí ocurre con ADP.

El sitema recién se echó a andar hace algunas semanas cuando el pasado 29 de mayo el Ministerio de Justicia ofició al Servicio Civil por el cese en el cargo del notario de Temuco Juan Antonio Loyola.

Ese día también se informó del cese de la notaria de la 16a Notaría y Conservador de Minas de Santiago Antonieta Mendoza. El concurso de Mendoza, eso si, está previsto que se abra a partir del 28 de junio.

De esta manera, el primer concurso que se publicó fue el del oficio de Temuco. La convocatoria, ya disponible en la página web del Servicio Civil, estará abierta hasta el 6 de julio.

Luego de informar el cese de funciones, el Ministerio de Justicia -función que le compete al jefe de la División Judicial Patricio Cuevas (Republicano)- debe enviar un perfil con el cargo para así dar inicio al proceso.

En el perfil del sucesor del exnotario Loyola se expone su función como auxiliar de la justicia, la renta que es variable según los ingresos del oficio, las inhabilidades, entre otros puntos.

Proceso inédito para el Servicio Civil

La semana pasada el director del Servicio Civil Pedro Lea-Plaza, asistió a la comisión de Constitución del Senado donde expuso sobre el proceso y relató lo que espera que sea el flujo de trabajo durante este año.

Dado que se trata de un nuevo sistema, y las capacidades del Servicio Civil son limitadas, Lea-Plaza expicó que los concursos irán aumentando de manera gradual. “Partimos en junio, el primer mes, con dos. En julio esperamos tener cuatro cargos, seis en el mes tres, lo mismo en el mes cuatro, siete en el mes cinco, nueve en el mes seis, para llegar al flujo máximo de 11 cargos promedio a partir del mes siete, que esa va a ser la operación regular”, dijo el director.

Eso quiere decir que según los cálculos de Lea-Plaza en los primeros seis meses la idea es que el Servicio Civil pueda proveer, con las reglas del nuevo sistema, un total de 33 cargos.

El Servicio Civil estima que, en promedio, cada proceso de selección se va a demorar 62 días en caso de los oficios con asiento de corte y 55 días en oficios sin asiento de corte. Esto sobre la base de una proyección en que por cada convocatoria participan en promedio 200 personas.

El proceso parte con una postulación a través de la plataforma web del Servicio Civil. Luego se debe rendir una evaluación de conocimientos, cuyas preguntas han sido elaboradas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y otra, de habilidades y destrezas, que quedará a cargo de un proveedor externo. Ambos tests se hacen de manera digital y sus resultados durarán hasta tres meses.

Con los resultados de esas evaluaciones se generará una nómina, donde se ordenará a los postulantes por estricto orden decreciente de puntaje.

La nómina con el puntaje final obtenido por cada candidato deberá ser publicada en el sitio web del Ministerio de Justicia. Posteriormente, el Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al Presidente de la República los antecedentes académicos y profesionales de la terna, integrada por los tres puntajes más altos del ranking, para que se proceda al nombramiento.

Luego de eso, el Presidente deberá escoger un nombre y si no lo hace dentro de los 20 días hábiles siguientes, se entenderá escogido el postulante que tuvo el mejor puntaje. Excepcionalmente, si el número uno se encuentra en el 10% del máximo puntaje de la escala de evaluación, y quienes le sigan se encuentren bajo el 80%, ese candidato será seleccionado de manera automática.

El lío de las 57 ternas

El inicio del nuevo sistema ocurre de manera paralela a un arduo debate que está ocurriendo en el Senado. Todo lo originó una moción del senador Pedro Araya (PPD) quien pide interpetar qué ocurre con todas las ternas -en total son 57- que fueron elaboradas por las cortes de apelaciones antes del 2 de abril.

La moción de Araya, que contó inicialmente con el respaldo del Ejecutivo, propone que esos 57 ternas se designen con las reglas del antinuo sistema, lo que levantó críticas de exministros de Justicia.

Eso si el ministro Fernando Rabat dijo que en caso de que el Congreso opte por esa solución, exigirá el estricto cumplimiento de las nuevas inhabilidades. Es decir, no podrán prosperar todos los familiares de funcionarios judiciales, parlamentarios y un largo listado de autoridades del Estado.

El mismo Lea-Plaza explicó por qué a su juicio es necesario resolver el nudo de esas 57 ternas, para así evitar que el sistema del Servicio Civil colapse, dado lo nuevo de estos concursos y las capacidades limitadas que tiene la entidad.

“La proyección de aumento de carga proyectada, tomando como punto de referencia el proyecto de reforma legal que añade al sistema de cargos abiertos en distintas etapas previas a la terna, implicaría una recarga al sistema de notarios, archiveros y conservadores de cerca de un 60%, pudiendo abarcar un total de 158 cargos en un periodo de 19 meses, que sería lo que nos tomaría poder proveer estas vacantes. Hay que considerar que hay un carácter inédito y una validación de productividad en este proceso”, dijo Lea-Plaza.