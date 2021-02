Aguas Andinas confirma que 4.000 clientes de Lo Barnechea quedarán sin agua a partir de las 21.00

El gerente de Operaciones de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, confirmó esta tarde que cuatro mil clientes de la comuna de Lo Barnechea verán afectado su suministro de agua potable a partir de las 21 horas de hoy y por un período no superior a 24 horas, debido a que el sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana ha mantenido la turbiedad del río Mapocho en niveles que triplican las cifras normales.

“Siendo las 19.00 podemos confirmar que el corte va a ser necesario, que va a ser un corte que va a afectar a esos 4.000 clientes que dijimos durante la tarde”, sostuvo.

Rodríguez Agregó que los sectores exactos que se verán afectados por el corte están ya publicados en el sitio web www.aguasandinas.cl

“Esta suspensión será por un máximo de 24 horas. La razón de fondo es que el río Mapocho no ha reaccionado como hubiésemos esperado. Los niveles de turbiedad del río siguen altísimos. (...) Mientras no sea posible que la planta San Enrique produzca agua potable, no podemos garantizar el servicio para el 100% de la comuna de Lo Barnechea”, agregó.

Al respecto, agregó que el ingreso de agua con altos niveles de turbiedad -12.000 mil unidades de turbiedad frente a los 3.000/4.000 que se registran en un día normal- puede dañar la planta y demorar aún más el restablecimiento del servicio.

Por su parte, el alcalde de la comuna, Cristóbal Lira, sostuvo que “los sectores más vulnerables de la comuna no van a tener corte de agua, es un sector de cuatro mil casas de vecinos, que van a tener este corte”.

Agregó que ante esta contingencia “hemos dispuesto algunos estanques que van a estar instalados en distintas partes de la comuna, los que se pueden revisar en la página web, pero creo que lo más importante es hacer un llamado a mantener el uso responsable del agua: especialmente le pido a todos los vecinos que dejemos de regar. Con el agua caída podemos pasar hasta 48 horas sin regar y eso sería de gran ayuda en la recuperación del agua”.

Información a los vecinos

Mediante un comunicado, desde Aguas Andinas indicaron que la compañía trabaja para reanudar la operación de las plantas que abastecen a la comuna e indicó que a través del sitio web emergencia.aguasandinas.cl “los vecinos podrán revisar en detalle el perímetro que estará afecto al corte, así como la hora estimada de reposición del servicio y los puntos de abastecimiento”.

Asimismo, agregaron que ante cualquier duda los usuarios pueden comunicarse a los fonos 227312400 desde teléfonos fijos y *8000 desde celulares, o a través de sus redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).