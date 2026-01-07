SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    El edil de Renca sale al paso de la idea de su par de Ñuñoa, quien plantea la posibilidad de que los colegios municipales con buenos resultados no se traspasen, para lo cual pide modificar la ley. "Yo espero que el nuevo gobierno esté lejos de instalar una idea de contrarreforma de la educación pública", asevera Castro.

     
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    El pasado 1 de enero, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Los Parques comenzó a administrar los otrora colegios municipales pertenecientes a las comunas de Quinta Normal y Renca, lideradas por Karina Delfino (PS) y Claudio Castro (Ind.), respectivamente. Esto ocurrió en paralelo al comienzo de la operación de otros nueve servicios, con lo que más del 50% del nuevo sistema de Educación Pública ya está instalado.

    A pesar de ello, hay alcaldes que se siguen resistiendo a la idea de entregar la administración de sus establecimientos educacionales. Uno de ellos es Sebastián Sichel, quien como edil de Ñuñoa planteó este martes en La Tercera que los municipios no traspasen sus colegios con buenos resultados, luego de conocerse que el Liceo Augusto D’Halmar de dicha comuna es el único público dentro de los 100 mejores de la reciente PAES.

    Pero la propuesta de la máxima autoridad ñuñoína encuentra reparos inmediatos en el edil Castro. “Una opinión como la del alcalde Sichel, respetable y legítima, está completamente descontextualizada”, dice, argumentando que “un elemento central en políticas educativas tiene que ver con la gradualidad: ningún resultado en educación se logra de un día para otro o en un periodo alcaldicio, son procesos que se tienen que sostener incluso por décadas y, por lo tanto, me parece una mala idea plantear una propuesta de no traspasar colegios, que lo que hace es no reconocer precisamente que las políticas educativas son de largo plazo”.

    ¿Es una mala propuesta?

    Esto saca el foco que deberíamos tener los alcaldes sostenedores de la educación pública y los que no lo somos, de apoyar la correcta implementación del proceso. Más bien entorpece y dificulta el proceso de reforma y eso es una mala noticia para la educación pública.

    ¿Pero comprende el temor de traspasar colegios que están teniendo buenos resultados?

    Lo comprendo y desde lo humano también. Todos los alcaldes creemos que lo hacemos bien o incluso mejor que otros, pero esta implementación o las mejoras al sistema de educación pública no pueden depender de la voluntad de un alcalde, porque precisamente los buenos resultados en educación no se construyen a partir de un superpoderoso, sino que más bien se construyen a partir de un sistema que logra sostener en el tiempo políticas direccionadas para tener los resultados que esperamos. Yo lamento dejar de ser sostenedor de la educación de Renca porque creo que hemos hecho una buena pega, sin embargo me parece que no puede ser que la calidad de la educación dependa del alcalde de turno. Por eso es que se crea un sistema que saca la responsabilidad de los avatares electorales y políticos e instala los SLEP que tienen como único fin implementar los procesos educativos. En ningún caso esta ley les quita a las municipalidades la posibilidad de ser parte de este proceso, y el alcalde Sichel ponía entre sus argumentos que por este proceso no le podía inyectar recursos y eso no es así.

    ¿Ve riesgos en que al final del proceso haya colegios municipales y otros SLEP?

    El riesgo evidente es un sistema fragmentado que dificulta la posibilidad de educación pública que se debe ofrecer al país. También genera confusión. La propuesta del alcalde Sichel ni siquiera es mantener su rol de sostenedor de la red de educación de Ñuñoa, es de los colegios a los que les va mejor. Eso es renunciar a priori a una responsabilidad que tenemos los alcaldes. Esto pone en riesgo la instalación de un sistema que requiere una mirada de largo plazo.

    Un sistema del que se teme por casos en que a algunos SLEP han tenido algunas dificultades. ¿Comprende también ese temor?

    Sí, claro, pero eso es una situación que puede ocurrir siempre. Este no es un experimento como decía el alcalde Sichel. La nueva educación pública viene de un proceso de instalación desde 2017 que supone evaluación y gradualidad, que han permitido identificar elementos que plantearon mayores dificultades, especialmente en los primeros SLEP que son los que tuvieron las dificultades mayores. En la instalación del SLEP Los Parques, que es en el que nos tocó participar, tuvimos un proceso radicalmente distinto al que tuvo el SLEP Atacama.

    Más allá de lo que usted quiera, ¿ve opciones de que efectivamente se pueda frenar la reforma de alguna manera?

    Espero y, al mismo tiempo, creo que no. Estas dudas o incertidumbres o incluso intereses de algunos alcaldes de mantenerse como sostenedores no existen transversalmente y me parece importante decirlo porque la ley se aprobó con un apoyo transversal de todos los partidos políticos. Yo he escuchado que Sichel le hace un llamado al presidente electo Kast, quien desde que dejó de ser candidato las señales que ha dado van en la línea correcta. Yo espero que el nuevo gobierno esté lejos de instalar una idea de contrarreforma de la educación pública.

    Al menos el nuevo gobierno sí ha dejado ver una idea de revisar el sistema.

    Pero estos últimos días nos han mostrado que el presidente Kast ha planteado una disposición, un estilo y propuestas que, desde mi perspectiva como un alcalde de oposición al gobierno del presidente Kast, valoro porque veo que va en una dirección muchísimo mejor que las que le escuché al candidato Kast. Es el espíritu que él mismo ha instalado en este momento nuevo que ya no es electoral.

    Usted que vivió recientemente este proceso de traspaso, ¿qué debilidades sigue viendo?

    Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la flexibilidad en la gestión de los nuevos SLEP. En general han tenido mayor disposición de recursos que los que recibimos en los municipios vía subvención, sin embargo, los municipios tenemos algunas capacidades administrativas con mayores grados de flexibilidad para gastarse esos recursos. Yo tengo la convicción de que este no es un problema de plata.

