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    Alcalde Concha habría recibido protección policial tras amenazas de muerte en su contra luego de demolición de narcocasas

    Una cuenta anónima habría ofrecido incluso un precio por la cabeza del jefe comunal de Peñalolén. En los días previos, el municipio había encabezado un operativo de demolición de dos domicilios vinculados al narcotráfico en la comuna.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Alcalde Concha habría recibido protección policial tras amenazas de muerte en su contra luego de demolición de narcocasas JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, señaló este miércoles que habría recibido protección policial luego de haber sido amenazado de muerte por sujetos desconocidos a través de mensajes en redes sociales.

    Los hechos fueron dados a conocer durante la jornada del martes. Según la denuncia realizada por el municipio, el hecho se habría producido luego que se hubiera realizado la demolición de dos viviendas vinculadas al narcotráfico.

    La situación fue condenada desde todo el espectro político y desde el Ejecutivo también le entregaron su respaldo a la autoridad comunal.

    Así las cosas, esta jornada, Concha se refirió en mayor detalle de la situación en una entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

    “Nosotros lo que hicimos hace algunos días fue demoler una casa narco y posteriormente recibí amenazas muy violentas, directas a través de mis redes sociales y obviamente esto lo escalamos a la Fiscalía con querella como corresponde”, relató.

    Concha explicó que las amenazas habrían ido solamente contra él y no contra otros funcionarios de Peñalolén.

    El jefe comunal mencionó también que no era la primera vez que era amenazado, a pesar que el contexto de ahora era muy diferente. En la otra ocasión, según relató el alcalde, un grupo de galgueros habría amenazado a la autoridad comunal tras la demolición de un galgódromo.

    “Carabineros está coordinado también para poder apoyarnos. A partir de hoy ya vamos a tener refuerzo de Carabineros, con una persona que va estar conmigo 24-7, con una medida de protección por 60 días”, dijo el alcalde respecto a medidas de protección a su persona.

    Además, enfatizó la importancia de continuar con las investigaciones en los barrios, de tal forma de lograr avanzar en la erradición de la droga.

    “Por eso es tan importante la investigación, ya sea del OS-7, Carabineros, de la Fiscalía y otros grupos que están ya con inteligencia mucho más precisa. Yo diría que durante la gestión del gobierno anterior se avanzó bastante en reforzar el trabajo de la Policía y de Fiscalía. O sea, tenemos una cifra importante que es la reducción de los homicidios, pero ahora toca también seguir interviniendo barrios, seguir mostrando de que está el Estado en su conjunto trabajando para abordar esta situación”, señaló Concha.

    Nuestro objetivo es seguir involucrándonos en los barrios para defender a nuestros vecinos. Tenemos que hacerlo, las autoridades tienen que hacerlo y nosotros no vamos a claudicar en eso, no nos van a amedentrar ni nos van a asustar”, concluyó la autoridad comunal.

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    Más sobre:PeñalolénMiguel ConchaAmenazasNarcocasasProtección policialDemolición

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