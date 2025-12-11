Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, lamentó el impacto que tendrá la toxicidad del lago en el turismo para la temporada de verano y apuntó a la responsabilidad de autoridades del gobierno central en la situación.

“Ya en los últimos 10 años es cuarta vez que se genera este fenómeno”, explicó la autoridad comunal en diálogo con radio Cooperativa, precisando que esto se acelera con el masivo ingreso de agua de mar.

Rivera planteó que “en palabras simples”, esto implica que se pudren las algas existentes en las orillas del lago y con las temperaturas, la alcalinidad y la sal, se generan condiciones para la reproducción de una cianobacteria que libera las toxinas que provocaron la declaración de Zona de Riesgo Sanitario en la comuna maulina.

“Son cerca de 11 perros que han muerto. Se había dado en forma más aislada con las otras situaciones de contaminación, que la primera fue el 2015, pero no se había evidenciado esta gran cantidad de muertes, tan seguido”, planteó.

Rivera dijo que lo que está ocurriendo es “más grave” que lo que se vivió en ocasiones anteriores y que nunca antes había sido tan intenso el olor asociado a la contaminación.

Impacto en el turismo

El jefe comunal indicó que esta situación ya está impactando en la cancelación de reservas para la temporada de verano.

La autoridad indicó que son alrededor de 1.600 viviendas que existen en todo el borde del lago y estas personas, en muchos casos, arrendaban durante enero sus viviendas y ellos, los propietarios, acudían a la zona en febrero.

“Ahora, ya para enero, se han hecho masivas las cancelaciones y eso hace que sea mucho menor la cantidad de personas que van a venir a vacacionar, a veranear acá al lago y eso hace, por supuesto, que el emprendimiento, la artesanía, todo lo que tiene que ver con lo turístico, va a verse muy afectado”, lamentó.

“Solución en corto plazo no hay”

El alcalde Rivera, hace unos días, expuso en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados sobre la situación, pidiendo apoyo. La autoridad presentó un plan de descontaminación y ha estado trabajando con privados con tecnología de oxigenación. Sin embargo, no cree que esto se pueda enmendar con rapidez.

“Solución en el corto plazo, la verdad es que para la contaminación del lago no hay. No es que vayamos a aplicar un producto y de una semana para otra vamos a tener el lago en buenas condiciones, eso no va a suceder”, auguró.

En esa línea, dijo que se estaba trabajando el tema con autoridades desde hace tres años.

“Teníamos el compromiso de realizar una mesa de trabajo para buscar soluciones más definitivas, y bueno, en tres años se ha hecho solamente una reunión”, afirmó.

Según Rivera, “la autoridad regional es responsable de no avanzar en nada”.

“Es un poco desilusionante, da un poco de impotencia también no poder ver soluciones a algo que todos sabíamos que iba a ocurrir. Por lo menos acá en lo local, se lo advertimos y ahora que ya sucedió empiezan a acelerar sus procesos, a llamar, a ponerse en contacto, pero ya yo para este verano 2026 lamentablemente voy a tener una comuna que va a sufrir de manera drástica las consecuencias de un mal manejo y una inactividad por parte de las autoridades que tenían, teníamos que haber hecho acciones mucho antes y ahora estamos reaccionando y eso es lo que nos duele”, sostuvo.