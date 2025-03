Alcaldes elevan presión por facultar con armas no letales a guardias municipales tras atropello a funcionarios de Vitacura

La facultad para que los funcionarios municipales puedan utilizar armas no letales durante sus labores de seguridad es una demanda impulsada desde hace bastante tiempo por las alcaldías, que en medio de la crisis de seguridad que azota al país reclaman que los funcionarios están expuestos a hechos de violencia sin posibilidad de dar una respuesta que garantice su integridad y la de los vecinos.

Si bien, los reproches por ampliar sus facultades carecen de novedad, tras el atropello que sufrieron cuantro inspectores de Vitacura, los alcaldes elevaron las presiones para avanzar con una normativa que permita entregar más herramientas a los funcionarios.

En el Congreso actualmente se está tramitando la ley que fortalece las funciones de seguridad de los municipios, que entre otras cosas, endurece las penas para los sujetos que agredan a guardias municipales. Sin embargo, las autoridades locales apuntan a medidas concretas como la implementación de armas no letales.

El presidente de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), sostuvo que “en menos de 72 horas ya contamos con mas de una decena de funcionarios municipales afectados por la inseguridad. ¿Será ese el estándar entonces? Necesitamos urgentemente contar con un resguardo legal y penas reales para quienes no los respeten como autoridad”.

“Si el Estado no les brinda el respaldo que merecen, los delincuentes seguirán viéndolos como blancos fáciles. O los tratamos como la autoridad que son, o simplemente los estamos dejando a su suerte y eso sería inaceptable”, añadió.

Quejas a las que se sumó el alcalde de La Florida, Daniel Reyes: “Queremos hacer un llamado al ministro del Interior. En estos ocho días en el cargo ministro, no solo alcanza con darle suma urgencia a la discusión del proyecto de ley que regula el Estatuto de Funcionarios de Seguridad Municipal. No basta con eso. Necesitamos que nuestros funcionarios porten armas no letales para el control y para enfrentarse a la delincuencia, porque son la primera línea a combatir el crimen y el delito”.

En esa línea, el jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), llamó a terminar con el “sesgo ideológico” y premunir con armas no letales a los municipios.

Y agregó: “Esto se ha probado en el mundo entero, en los países desarrollados y es tremendamente disuasivo. Hoy día los mandamos con sus manos a defenderse frente al crimen organizado. Nosotros estamos siendo la primera línea. Frente a la escasez de carabineros, los municipales son los primeros en llegar”.

Por su parte, José Palacios, alcalde de La Reina, señaló: “Hemos solicitado al Congreso y al gobierno que nos reciban para poder hablar sobre estos temas tan importantes que se han incorporado, como el uso de armas no letales, el acceso a la información y muchos temas más que son absolutamente necesarios para garantizarle a nuestros vecinos su seguridad”.

El gobernador de la Región Metropolitana también alzó la voz para acelerar la normativa y darle visto visto al reglamento de pistolas taser para Carabineros.

“Queremos reiterar con urgencia el llamado al Senado para que apruebe la ley que establece y fortalece las funciones de seguridad de los municipios. Creemos que esto es imprescindible, es urgente y no admite mayor demora”, sostuvo.