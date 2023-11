Alcaldesa de Santiago llama a agravar sanciones por ataques en contra de funcionarios municipales de seguridad

Irací Hassler, alcaldesa de Santiago. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Tras los recientes ataques a funcionarios municipales, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, manifestó que "no puede ser que no haya agravantes en lo que implica atentar contra un funcionario municipal de seguridad. Eso es un elemento clave, se incorpora en el proyecto de ley de fortalecimiento preventivo de los municipios y desde Santiago llamamos con fuerza a que se apruebe y que podamos reconocer a los funcionarios públicos municipales como tales porque actualmente no están reconocidos”.