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    Alza de virus respiratorios marca inicio de año escolar: rinovirus lidera y Covid-19 repunta en circulación

    Especialistas en la materia advierten que esto podría ser incluso más fuerte cuando ocurra el cambio de estación, y el frío ayude a la proliferación de estas enfermedades respiratorias.

    Por 
    Francisco Corvalán
     
    Ignacia Canales
    Lo más probable es que ello siga aumentando durante las próximas semanas, explican expertos en infectología. MARIO TELLEZ

    Un aumento sostenido en la circulación de virus respiratorios comienza a delinear el escenario sanitario de las próximas semanas en Chile. Así lo muestra el más reciente informe del Instituto de Salud Pública (ISP), que evidencia un alza significativa en la positividad de muestras y un predominio claro del rinovirus, seguido por el SARS-CoV-2.

    Según el reporte, se analizaron 2.622 muestras, de las cuales 978 resultaron con alguna presencia de virus, alcanzando una positividad del 37,3%. La cifra representa un salto relevante respecto de la semana anterior (26,9%), y remarca un alza en la circulación viral en el país.

    En ese contexto, el rinovirus concentra la mayor proporción de detecciones, con un 57,5% del total, seguido por SARS-CoV-2 con el 35,2%. Más atrás aparecen la influenza A (8,2%) y otros virus respiratorios en menor medida.

    “Es habitual en esta época, pero también coincide con el retorno desde las vacaciones, el inicio del año escolar, actividades de educación superior, donde aumenta el riesgo de transmisión de estos virus. Lo más probable es que ello siga aumentando durante las próximas semanas”, explica el infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Carlos Pérez.

    El predominio del rinovirus, históricamente asociado a cuadros leves, no implica necesariamente un impacto menor. Especialistas advierten que puede generar complicaciones en grupos vulnerables, particularmente en niños pequeños y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

    “En realidad en este minuto, lo que predomina, la mitad de los virus aislados son rinovirus, que son la causa clásica de resfrío común, pero que por supuesto que puede afectar un poco más a algunas poblaciones de riesgo como los lactantes o las pacientes con problemas de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica”, sostiene la infectóloga y jefa del Vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes, María Luz Endeiza.

    La distribución por edad también muestra patrones diferenciados. Mientras el rinovirus predomina en niños pequeños, otros virus como influenza tienden a aparecer con mayor frecuencia en adultos. Aunque aún no se configura un peak invernal, los expertos coinciden en que las condiciones actuales anticipan un incremento progresivo de casos. “A medida que empiece el frío y la gente se empiece a juntar más en ambientes cerrados, poco ventilados, la transmisión de estos virus va a aumentar”, advierte.

    Alza de Covid-19

    En paralelo, el SARS-CoV-2 mantiene una presencia relevante, a 6 años del primer brote mundial de este virus. Durante febrero, la variante XFG concentró el 99,2% de los casos secuenciados, lo que reflejó una circulación prácticamente dominante. A diferencia de otros virus respiratorios, “el SARS-CoV-2 presenta un comportamiento algo más irregular en comparación con la influenza, ya que se han observado incrementos de casos incluso durante los meses de verano”, explica el infectólogo de Clínica Dávila, Roberto Olivares.

    Sin embargo, el especialista advierte que las condiciones de otoño e invierno podrían favorecer su expansión, dado que en ese período se dan condiciones que propician su transmisión.

    Este fenómeno, según alerta el médico, es preocupante en la medida en que el aumento de casos pueda generar una mayor presión sobre el sistema de salud y provocar cuadros más severos en la población de riesgo. Frente a este escenario, la vacunación aparece como la principal herramienta preventiva, especialmente para los grupos definidos por la autoridad sanitaria.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Lo más probable es que ello siga aumentando durante las próximas semanas, y es por ello muy importante que todas las personas que pertenezcan a los grupos objetivo reciban su vacuna”, recalca Pérez.

    La recomendación es reforzada por los especialistas, quienes insisten en la anticipación como factor clave. “No hay que esperar a que estemos en el peor momento de brote”, plantea Endeiza, junto con recordar que la respuesta inmune tras la vacunación toma al menos dos semanas en desarrollarse.

    A ello se suman otras medidas no farmacológicas, como la ventilación de espacios cerrados, el lavado frecuente de manos y evitar exposiciones innecesarias en grupos de riesgo.

    En el caso de los más pequeños, también se destaca la importancia de las estrategias preventivas disponibles. “Es fundamental el cumplimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones, ya que otorga protección para enfermedades invasoras bacterianas y para evitar infecciones virales”, subraya la infectóloga pediátrica de Clínica Santa María, María Carolina Rivacoba.

    El escenario actual anticipa un otoño activo en materia epidemiológica, donde la combinación de factores estacionales y conductuales vuelve a tensionar el control de enfermedades respiratorias.

    Más sobre:RinovirusCovid-19VacunasInviernoInmunizacionesSaludResfrío

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