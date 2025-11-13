OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Ambos legisladores PS judicializaron altercado en el Congreso: Manouchehri ingresó denuncia contra Espinoza por amenazas

    El diputado asegura que el senador le dijo que iba a golpearlo.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    Dedvi Missene

    Irónicamente, el altercado entre el senador Fidel Espinoza y el diputado Daniel Manouchehri, ambos militantes del Partido Socialista (PS), el lunes 10 de noviembre, durante la sesión en que se aprobó la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa, escaló a instancias judiciales.

    Ese mismo día, Espinoza anunció una querella contra el diputado.

    “Me imputa actos de corrupción que tendrá que demostrar en los tribunales”, sostuvo.

    Este jueves, en tanto, se supo que Manouchehri también el mismo 10 de noviembre ingresó una denuncia ante el Ministerio Público, acusando haber recibido amenazas del senador.

    La presentación, señalan desde el equipo del diputado, fue hecha ante la Fiscalía Nacional.

    Los hechos habrían ocurrido cerca de las 14.30 horas, cuando Espinoza se acercó a Manouchehri, y según afirma el diputado, le advirtió que “lo golpearía afuera de la Sala”.

    El incidente ocurrió en presencia de la diputada Carolina Tello, quien fue testigo directo y será citada a declarar, aseguran desde el entorno de Manouchehri.

    La sesión fue interrumpida por un comentario que hizo en su argumentación el diputado PS e impulsor de la acusación respecto a la senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste.

    Fue durante la suspensión de la sesión que tanto Provoste como Espinoza abordaron al diputado.

    La legisladora DC también anuncia acciones legales contra Manouchehri calificando como una “agresión” las menciones que hizo el diputado socialista sobre ella, en relación a conversaciones entre el destituido ministro Antonio Ulloa y el abogado Luis Hermosilla en el marco del “caso Audio”.

