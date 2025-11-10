Espinoza anuncia querella contra Manouchehri: “Me imputa actos de corrupción que tendrá que demostrar en los tribunales”

Tras su altercado con el diputado Daniel Manouchehri, ocurrido durante un receso de la sesión por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, el senador Fidel Espinoza anunció que presentará una querella por injurias contra su compañero de partido que le gritó “corrupto” en la sala de la Cámara Alta.

“He sido objeto en esta sala y en presencia de mis colegas de una imputación grave por parte del señor Manouchehri que excede de la protección constitucional. Me imputa actos de corrupción que tendrá que demostrar en los tribunales de justicia”, afirmó el senador al retomarse la sesión.

Espinoza pidió la palabra para asegurar que lo ocurrido corresponde a una conducta “reiterativa” del diputado, que al igual que él milita en las filas del Partido Socialista.

“Lo que ha hecho él hoy día en la sala y en presencia de mis colegas es una afectación a mi honor que no dejaré pasar, porque es reiterativa en la conducta de este señor. Utiliza reiteradamente de manera mediática los casos solo para fines personales y políticos. Lo hace sin escrúpulos, sin pensar que detrás de las personas, de sus propios colegas, hay familias, hay hijos que sufren”, sostuvo.

El senador dijo que este altercado demuestra “otro aspecto de la crisis institucional” que afecta al país y que corresponde a “conductas parlamentarias que están entre la banalización y el circo”.

“Trata a todos de corruptos. A los jueces, a sus colegas parlamentarios. Denuesta a sus adversarios de una manera realmente desquiciada. Por 30 segundos de la televisión este señor es capaz de sacarles sus ojos hasta a sus mejores amigos. Por lo tanto, quiero anunciar públicamente ante el país que me querellaré por injurias y calumnias contra este personaje”, anunció.

El senador afirmó que el abogado Enrique Aldunate lo representará en las acciones judiciales.