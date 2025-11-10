OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    La legisladora DC calificó como una “agresión” las alusiones del parlamentario socialista, quien la vinculó con conversaciones entre el destituido ministro Antonio Ulloa y el abogado Luis Hermosilla en el marco del “caso Audio”.

    Por 
    Roberto Martínez
    10 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO DANIEL MANOUCHEHRI Y LA SENADORA YASNA PROVOSTE, DURANTE ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL JUEZ ANTONIO ULLOA, EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana) anunció este lunes que presentará acciones legales contra el diputado socialista Daniel Manouchehri, luego de que este la aludiera directamente durante el debate en el Senado por la acusación constitucional contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, finalmente destituido este lunes.

    La agresión del diputado PS no es el punto, aunque claramente, las voy a perseguir judicialmente”, apuntó.

    El incidente ocurrió durante la réplica de la parte acusadora, cuando Manouchehri mencionó supuestas conversaciones entre Ulloa y el abogado Luis Hermosilla -investigado en el llamado caso Audio- en las que, según el diputado, se hacía referencia a un presunto apoyo de Provoste durante una antigua acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso.

    “El juez Ulloa dice que solo tuvo conversaciones informales con la senadora Provoste antes de una acusación constitucional. Como si fuera algo normal. Hermosilla le dice ‘gracias por el apoyo a Silvana. Yasna Provoste cumplió’”, sostuvo Manouchehri ante la sala, desatando una inmediata reacción de la parlamentaria DC y un llamado de atención del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien calificó la intervención como “una falta de respeto”.

    10 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO DANIEL MANOUCHEHRI Y LA SENADORA YASNA PROVOSTE, DURANTE ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL JUEZ ANTONIO ULLOA, EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “¿Por qué son cómplices de la corrupción en Copiapó?”

    Tras la sesión, Provoste respondió públicamente y acusó a Manouchehri de desviar el foco de los verdaderos hechos de corrupción, apuntando a presuntas irregularidades en el municipio de Copiapó, encabezado por Maglio Cicardini, padre de la pareja del diputado socialista.

    Acá hay situaciones de corrupción que están ocurriendo bastante cerca de lo que él pueda conocer en el seno del Municipio de Copiapó, que dirige el padre de su pareja, Maglio Cicardini y de los cuales no han señalado nada. Quiero reiterar lo que él mismo señaló en la Acusación Constitucional, quien guarda silencio frente a hechos de corrupción, se convierte en cómplice. Entonces, le pregunto desde acá ¿Por qué son cómplices de la corrupción en Copiapó?”, señaló Provoste.

    La senadora afirmó además que durante toda la campaña ha buscado fortalecer la unidad de la coalición oficialista en la región de Atacama, pero que “hay quienes insisten en restar una y otra vez”.

    Un debate marcado por los roces

    El cruce entre Provoste y Manouchehri se sumó a otro incidente protagonizado por el propio diputado socialista, quien durante el receso del debate trató de “corrupto” al senador Fidel Espinoza, también del PS, lo que motivó que este último anunciara una querella por injurias y calumnias.

    El episodio llevó al presidente del Senado a suspender momentáneamente la sesión y a llamar a mantener “las conductas parlamentarias y el respeto institucional”.

    Provoste, quien finalmente votó a favor de la acusación contra Ulloa, sostuvo tras el debate que su decisión fue motivada por el compromiso con la transparencia institucional y no por los ataques personales.

