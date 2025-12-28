Amplían detención de adulto mayor imputado por el femicidio de su esposa en Calera de Tango

Hasta el próximo martes 30 de diciembre fue ampliada la detención del adulto mayor capturado la noche de este sábado en Calera de Tango, Región Metropolitana, imputado por el femicidio de su esposa de 56 años, la que habría sido encontrada en un gallinero con múltiples heridas cortantes.

Durante esta jornada se habría desarrollado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo la audiencia de formalización. En la instancia, el juez habría declarado como legal su detención, por lo que continuó el proceso.

En ese contexto, el Ministerio Público habría solicitado ampliar la detención por dos días, petición que fue aceptada.

Así, el próximo 30 de diciembre deberían establecerse los delitos imputados al hombre de 70 años.

Grave caso de violencia intrafamiliar

El caso habría quedado al descubierto durante la noche del sábado. Carabineros habría sido alertado alrededor de las 23:15 horas de un hombre tendido en el piso, con rastros sanguíneos en sus manos y cuerpo.

Al notar que tenía un cuchillo clavado en su abdomen, una herida en su muñeca y claras intenciones suicidas, se acercaron a auxiliarlo. Fue derivado al Hospital de San Bernardo, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

Poco tiempo después, un joven -hijo de la fallecida- habría llegado al lugar y señalado que el hombre habría asesinado a su madre. Con la información, se acercaron a una parcela cercana, donde habrían encontrado al interior de un gallinero el cuerpo de la mujer, con múltiples heridas cortantes.

Por el momento, mientras el hombre de 70 años se mantiene detenido, el caso estaría siendo investigado por el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI).