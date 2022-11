Amplían detención de Pelentaro Llaitul y otros cuatro sujetos detenidos por varios ataques incendiarios

Este miércoles se realizó la audiencia de formalización contra Pelentaro Llaitul Pezoa (29) y otros cuatro sujetos detenidos ayer por Carabineros tras varios ataques incendiarios en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a la fiscalía, el hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul, y los otros individuos participaron de la quema de maquinarias, camiones y camionetas en el fundo San Luis, de la comuna de Lautaro, continuando con similar acción en una brigada forestal del fundo La Serena, en Temuco.

Pelentaro Llaitul, al momento de su detención, no contaba con carnet, por lo que para ser identificado se le realizó un perfil biométrico y la toma de huellas dactilares.

Los demás imputados por los mismos hechos son Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros, Jorge Andrés Caniupil Coña y Juan Carlos Mardones Sáez. A los imputados, que se enfrentaron a balazos con Carabineros, les incautaron un fusil calibre 7.62 milímetros, municiones calibre 16, ropa de camuflaje y especies robadas.

Entre las diligencias solicitadas por el fiscal Miguel Ángel Rojas destacan la revisión de más de un centenar de llamadas telefónicas y registros de WhatsApp, como también análisis balísticos y de residuos de químicos. El tribunal dio un plazo de 48 horas para proceder a la audiencia de formalización de cargos en contra de los imputados.

Entre los delitos que se les imputarían están robo con intimidación, disparo de arma de fuego injustificado, incendio y homicidio frustrado a Carabineros, entre otros.

Más sobre Pelentaro Llaitul

Los imputados permanecerán en el módulo de comuneros, en el Centro De Cumplimiento Penitenciario de Temuco.

Héctor Llaitul

Por otra parte, en lo que respecta a Héctor Llaitul Carrillanca, quien se encuentra en prisión preventiva desde agosto, hoy el Ministerio Público le comunicó que se ponía termino a la investigación que se sigue en su contra por los delitos de usurpación violenta, robo de madera e infracción de la Ley de Seguridad del Estado.

“Efectivamente nosotros cerramos la investigación seguida en contra de Héctor Llaitul, por los delitos de infracción a la Ley de Seguridad del Estado, además de ilícitos de hurto, usurpación y atentado contra la autoridad” señaló el fiscal de la unidad de Alta Complejidad Héctor Leiva.

En la misma audiencia, el abogado defensor Rodrigo Román desestimo solicitar el sobreseimiento de la causa, como era su intención inicialmente.

Román señaló que “faltan diligencias, que no tienen pruebas. El Ministerio Público no tiene pruebas, salvo el relato de algunos policías. Ellos dicen tener un testigo, no hay registro de su declaración, no hay conocimiento de su identidad y hay un audio que fue puesto a disposición de nosotros, no hay nada más que eso”.

Ahora comienza a correr el plazo de 10 días para que el Ministerio Público presente acusación y así dar paso a la audiencia de preparación de juicio oral que se seguirá en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco.