Anamaría Arriagada y pugna judicial por pacientes trans: “En el mandato a Contraloría no figura la necesidad de datos sensibles”

En junio de 2024, cuando el informe Cass advirtió que la evidencia sobre tratamientos médicos en menores con disforia de género aún es limitada, el Ministerio de Salud decidió suspender el inicio de nuevos procedimientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas para niños, niñas y adolescentes (NNA) a través de una circular. Además, formó un comité de expertos de distintas sociedades científicas que tuvo como tarea revisar los lineamientos técnicos en torno a la terapia hormonal que reciben los que desean iniciar su transición de género.

Ese trabajo ya finalizó y ahora la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, exige que antes de que termine el gobierno se dé a conocer la norma médica.

¿Qué saben respecto a los lineamientos?

La sociedad científica trabajó elaborando lineamientos de tratamiento hormonal en población trans adulta y adolescente. Los de población adulta ya salieron y al de adolescentes les falta la firma de la ministra de Salud. Entiendo que es una norma muy extensa, pero que recoge tanto la experiencia en Chile como la de sociedades científicas mundiales para poder ordenar y dar seguridad a los equipos. Es muy importante que esa norma salga. Es un trabajo que a este gobierno le tocó y que avanzó, entonces lo razonable es que esto cuente con la firma de la ministra y pueda darse a conocer.

Lo que anhelan es que se concrete pronto esa firma.

Sabemos que las sociedades ya hicieron lo suyo y que hubo un trabajo muy serio. Ahora es tarea del ministerio terminar y atar todos los trabajos que han quedado como cabos sueltos, y este es uno importante que este gobierno cierre.

Mientras eso no ocurra, el inicio de nuevos tratamientos siguen suspendidos.

El año pasado existió una comisión investigadora en el Congreso y concluyeron varias cosas y ahora al ministerio le toca implementarlas. Entre otras cosas, esa comisión pidió una auditoría a la Contraloría General de la República.

Eso último ha generado debate, con una discusión judicial sobre entrega de información. ¿Cuál es su postura respecto de los datos personales que está pidiendo Contraloría y que la justicia y el Minsal le está negando?

El informe de la comisión investigadora pidió levantar datos como el número de pacientes atendidos, edad, sexo y también los gastos en medicamentos. Son temas que tienen que ver con la labor de la Contraloría en cuanto a ver cómo se cumple el principio de legalidad del uso de los recursos, pero en ese mandato no figura la necesidad de que cuente con datos sensibles. Como Colmed emitimos un informe jurídico muy contundente que no busca negarse a una fiscalización, pero sí que esta respete los derechos de los niños, especialmente de esta población más vulnerable, como la niñez y adolescencia trans. El secreto médico es uno de los pilares de la atención clínica hacia cualquier paciente, pero especialmente en poblaciones más vulnerables.

¿A la Contraloría le ha faltado tener en cuenta ese fundamento médico?

Creo que sí. Y que en esta y en futuras fiscalizaciones que impliquen datos sensibles, especialmente en población vulnerable, tengan ciertos límites.

Mencionó que las terapias trans son uno de los cabos sueltos que tienen que atarse antes de que termine este gobierno. ¿Cómo ve el trabajo de las autoridades en este ámbito?

La Subsecretaría de Salud Pública ha hecho un gran trabajo mandatando a las sociedades científicas para avanzar en lo que son las normativas. El subsecretario de Redes, por su parte, ha hecho un trabajo también notable en defender el derecho a la privacidad. Pero falta la firma de la ministra para la normativa técnica.

¿Cuál es la importancia de estos lineamientos?

Hoy los médicos que trabajan con infancia y adolescencia trans necesitan parámetros claros, pero también libertad para aplicar la experiencia internacional por el bien de estos niños. La adolescencia trans enfrenta muchos trastornos de salud mental secundarios que a veces terminan incluso en suicidio. Se trata de poner siempre a los pacientes y a sus familias al centro. Y para nosotros también es muy importante la tranquilidad en la práctica médica, porque este tema ha generado mucho debate, también ideológico y con prejuicios. La práctica médica se ha visto amenazada. De hecho, hemos tenido doctores amenazados con funas en redes sociales y agresiones.

Buscan equilibrio entre tratamientos y que los doctores tengan lineamientos técnicos.

Exacto. Lo que el Colegio Médico intenta, junto a sociedades científicas y organizaciones civiles, es generar tranquilidad para que, en ese espacio de la familia y el equipo clínico, se pueda hacer el mejor manejo posible de una situación compleja, ofreciendo siempre contención y seguridad para que el niño pueda vivir su experiencia de identidad de género.

¿Les han explicado porque aún no está la firma de la ministra?

No. No me gusta esto de hacer llamados porque me parece un poquito patudo, pero sí n os gustaría que este gobierno terminara con esa orientación técnica publicada, porque entendemos que está lista.

Queda menos de un mes para que termine el gobierno. ¿Cuál es el balance del Colmed sobre este Ministerio de Salud?

Es pronto para hacer un balance, pero para nosotros fue un ministerio en el cual pudimos avanzar en varias cosas. Sin embargo, enfrentó temas bien complejos como la crisis de las isapres. Por otro lado, fue un ministerio al que le faltó peso político para defender el presupuesto de los hospitales. Al final tuvo que optar por defender el crecimiento del presupuesto hospitalario, pero descuidando la atención primaria en esta última parte. Eso es complejo porque no se condice con el discurso ni con el esfuerzo puesto en la atención primaria universal. También hubo avances importantes como la inmunización con el Nirsevimab, el copago cero y la modificación legal que permitió que médicas embarazadas que hacen turnos no tengan que cumplir jornadas extenuantes de 50 horas. En un país complejo y con un sistema de salud complicado, diría que hay blancos, negros y una zona de grises. También es un momento en que uno se pregunta qué pudimos hacer nosotros de manera distinta en la relación con el gobierno.

¿Y qué responden ahí?

Siempre es importante mantener canales abiertos de diálogo. También diferenciar lo que podemos hacer de lo que no. Nosotros no administramos hospitales, pero sí tenemos mucho contacto con la realidad. Nos gustaría que la autoridad fuera más receptiva frente a situaciones complejas.

¿Esto no lo fue?

No mucho en eso. También entiendo que la autoridad no puede tener un teléfono para cada gremio ni intervenir en cada hospital o servicio, eso se entiende. Pero a veces vemos situaciones complejas que venimos señalando hace tiempo y no siempre hay espacio para ser oídos.

¿Y cuál es su postura frente a la próxima ministra May Chomalí?

Con la máxima disposición. Nos parece que tanto ella como los subsecretarios tienen las competencias necesarias para liderar el ministerio. Vamos a estar disponibles para colaborar, pero también para manifestar cuando no estemos de acuerdo con cambios en políticas sanitarias.