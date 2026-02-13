SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Anamaría Arriagada y pugna judicial por pacientes trans: “En el mandato a Contraloría no figura la necesidad de datos sensibles”

    La presidenta del gremio asegura que conocer las los lineamentos que trabajaron las sociedades científicas con la cartera sanitaria son fundamentales para proteger la transición de los pacientes y el trabajo de los profesionales en el proceso.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    En junio de 2024, cuando el informe Cass advirtió que la evidencia sobre tratamientos médicos en menores con disforia de género aún es limitada, el Ministerio de Salud decidió suspender el inicio de nuevos procedimientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas para niños, niñas y adolescentes (NNA) a través de una circular. Además, formó un comité de expertos de distintas sociedades científicas que tuvo como tarea revisar los lineamientos técnicos en torno a la terapia hormonal que reciben los que desean iniciar su transición de género.

    Ese trabajo ya finalizó y ahora la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, exige que antes de que termine el gobierno se dé a conocer la norma médica.

    ¿Qué saben respecto a los lineamientos?

    La sociedad científica trabajó elaborando lineamientos de tratamiento hormonal en población trans adulta y adolescente. Los de población adulta ya salieron y al de adolescentes les falta la firma de la ministra de Salud. Entiendo que es una norma muy extensa, pero que recoge tanto la experiencia en Chile como la de sociedades científicas mundiales para poder ordenar y dar seguridad a los equipos. Es muy importante que esa norma salga. Es un trabajo que a este gobierno le tocó y que avanzó, entonces lo razonable es que esto cuente con la firma de la ministra y pueda darse a conocer.

    Lo que anhelan es que se concrete pronto esa firma.

    Sabemos que las sociedades ya hicieron lo suyo y que hubo un trabajo muy serio. Ahora es tarea del ministerio terminar y atar todos los trabajos que han quedado como cabos sueltos, y este es uno importante que este gobierno cierre.

    Mientras eso no ocurra, el inicio de nuevos tratamientos siguen suspendidos.

    El año pasado existió una comisión investigadora en el Congreso y concluyeron varias cosas y ahora al ministerio le toca implementarlas. Entre otras cosas, esa comisión pidió una auditoría a la Contraloría General de la República.

    Eso último ha generado debate, con una discusión judicial sobre entrega de información. ¿Cuál es su postura respecto de los datos personales que está pidiendo Contraloría y que la justicia y el Minsal le está negando?

    El informe de la comisión investigadora pidió levantar datos como el número de pacientes atendidos, edad, sexo y también los gastos en medicamentos. Son temas que tienen que ver con la labor de la Contraloría en cuanto a ver cómo se cumple el principio de legalidad del uso de los recursos, pero en ese mandato no figura la necesidad de que cuente con datos sensibles. Como Colmed emitimos un informe jurídico muy contundente que no busca negarse a una fiscalización, pero sí que esta respete los derechos de los niños, especialmente de esta población más vulnerable, como la niñez y adolescencia trans. El secreto médico es uno de los pilares de la atención clínica hacia cualquier paciente, pero especialmente en poblaciones más vulnerables.

    ¿A la Contraloría le ha faltado tener en cuenta ese fundamento médico?

    Creo que sí. Y que en esta y en futuras fiscalizaciones que impliquen datos sensibles, especialmente en población vulnerable, tengan ciertos límites.

    Mencionó que las terapias trans son uno de los cabos sueltos que tienen que atarse antes de que termine este gobierno. ¿Cómo ve el trabajo de las autoridades en este ámbito?

    La Subsecretaría de Salud Pública ha hecho un gran trabajo mandatando a las sociedades científicas para avanzar en lo que son las normativas. El subsecretario de Redes, por su parte, ha hecho un trabajo también notable en defender el derecho a la privacidad. Pero falta la firma de la ministra para la normativa técnica.

    ¿Cuál es la importancia de estos lineamientos?

    Hoy los médicos que trabajan con infancia y adolescencia trans necesitan parámetros claros, pero también libertad para aplicar la experiencia internacional por el bien de estos niños. La adolescencia trans enfrenta muchos trastornos de salud mental secundarios que a veces terminan incluso en suicidio. Se trata de poner siempre a los pacientes y a sus familias al centro. Y para nosotros también es muy importante la tranquilidad en la práctica médica, porque este tema ha generado mucho debate, también ideológico y con prejuicios. La práctica médica se ha visto amenazada. De hecho, hemos tenido doctores amenazados con funas en redes sociales y agresiones.

    Buscan equilibrio entre tratamientos y que los doctores tengan lineamientos técnicos.

    Exacto. Lo que el Colegio Médico intenta, junto a sociedades científicas y organizaciones civiles, es generar tranquilidad para que, en ese espacio de la familia y el equipo clínico, se pueda hacer el mejor manejo posible de una situación compleja, ofreciendo siempre contención y seguridad para que el niño pueda vivir su experiencia de identidad de género.

    ¿Les han explicado porque aún no está la firma de la ministra?

    No. No me gusta esto de hacer llamados porque me parece un poquito patudo, pero sí nos gustaría que este gobierno terminara con esa orientación técnica publicada, porque entendemos que está lista.

    Queda menos de un mes para que termine el gobierno. ¿Cuál es el balance del Colmed sobre este Ministerio de Salud?

    Es pronto para hacer un balance, pero para nosotros fue un ministerio en el cual pudimos avanzar en varias cosas. Sin embargo, enfrentó temas bien complejos como la crisis de las isapres. Por otro lado, fue un ministerio al que le faltó peso político para defender el presupuesto de los hospitales. Al final tuvo que optar por defender el crecimiento del presupuesto hospitalario, pero descuidando la atención primaria en esta última parte. Eso es complejo porque no se condice con el discurso ni con el esfuerzo puesto en la atención primaria universal. También hubo avances importantes como la inmunización con el Nirsevimab, el copago cero y la modificación legal que permitió que médicas embarazadas que hacen turnos no tengan que cumplir jornadas extenuantes de 50 horas. En un país complejo y con un sistema de salud complicado, diría que hay blancos, negros y una zona de grises. También es un momento en que uno se pregunta qué pudimos hacer nosotros de manera distinta en la relación con el gobierno.

    ¿Y qué responden ahí?

    Siempre es importante mantener canales abiertos de diálogo. También diferenciar lo que podemos hacer de lo que no. Nosotros no administramos hospitales, pero sí tenemos mucho contacto con la realidad. Nos gustaría que la autoridad fuera más receptiva frente a situaciones complejas.

    ¿Esto no lo fue?

    No mucho en eso. También entiendo que la autoridad no puede tener un teléfono para cada gremio ni intervenir en cada hospital o servicio, eso se entiende. Pero a veces vemos situaciones complejas que venimos señalando hace tiempo y no siempre hay espacio para ser oídos.

    ¿Y cuál es su postura frente a la próxima ministra May Chomalí?

    Con la máxima disposición. Nos parece que tanto ella como los subsecretarios tienen las competencias necesarias para liderar el ministerio. Vamos a estar disponibles para colaborar, pero también para manifestar cuando no estemos de acuerdo con cambios en políticas sanitarias.

    Más sobre:SaludTerapia TransColmedAnamaría Arriagada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    2.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    3.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    4.
    Cercano a Frontaura y Ebensperger: Rabat ficha al abogado Patricio Cuevas en la codiciada División Judicial

    Cercano a Frontaura y Ebensperger: Rabat ficha al abogado Patricio Cuevas en la codiciada División Judicial

    5.
    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana
    Chile

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma
    Negocios

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025
    El Deportivo

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry definen el paso a las semifinales del ATP de Buenos Aires en el tercer set

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca
    Mundo

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles