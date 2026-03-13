Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía

Tras una auditoría, la Contraloría General de la República (CGR) detectó en la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae) millonarios pagos por indemnizaciones improcedentes, recontrataciones sin el debido proceso y fallas en la compra de maquinaria, entre varios hallazgos.

En el informe final N°750 de 2025, que examinó procesos de desvinculación y recontratación de personal, entre otras materias, constató que cuatro trabajadores desvinculados por “mutuo acuerdo” recibieron indemnizaciones por más de $100 millones, pese a que dicha causal no contemplaba ese tipo de pagos. T ambién se detectó que algunos de ellos fueron inmediatamente recontratados en el mismo cargo.

En total, las indemnizaciones a 63 trabajadores bajo esa modalidad superaron los $1.000 millones en el periodo revisado entre 2022-2024.

En cuanto a adquisiciones, el documento señala que Famae compró una máquina láser por $70.042.181 mediante trato directo, sin acreditar la exclusividad del proveedor ni ajustarse a las condiciones establecidas en el manual de adquisiciones de la institución. Adicionalmente, se identificaron deficiencias en el control y operación del equipo, el que presentó fallas a los cuatro meses de uso y se mantuvo inoperativo desde 2025.

En ese sentido, la compra se realizó sin comparación de ofertas, análisis técnico-financiero ni garantía de fiel cumplimiento, lo que impidió exigir responsabilidades al proveedor.

La Contraloría dispuso que el Consejo Superior de Famae instruya una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas por las situaciones detectadas. Adicionalmente, remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que corresponden.