Asesinan a balazos a sujeto en sector de Boca Sur en San Pedro de la Paz

La víctima sería un hombre adulto mayor de edad. Fiscalía y la Policía de Investigaciones continúan realizando diligencias en el lugar de los hechos.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Asesinan a balazos a sujeto en sector de Boca Sur en San Pedro de la Paz. Imagen referencial

Un sujeto fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

“Tras la diligencia efectuada se logra establecer que la víctima corresponde a una persona de sexo masculino mayor de edad, quien mantenía diversas lesiones por impacto balístico, las cuales le causaron la muerte”, detalló el comisario José Cárcamo, de la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción.

El hecho habría ocurrido en el sector de Boca Sur en San Pedro de la Paz. La Fiscalía de flagrancia coordinó la presencia del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la BH de Concepción para investigar lo ocurrido.

Por el momento, la policía todavía se encuentra realizando diligencias para determinar la causa de lo ocurrido y localizar al o los autores del delito.

Más sobre:PolicialSan Pedro de la PazRegión del BiobíoPDIFiscalía

