    Nacional

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    El tribunal fijó un plazo de 70 días para la investigación.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Fiscalía Local de Rapa Nui formalizó una investigación por el delito de parricidio frustrado en contra de una mujer, acusada de agredir violentamente a su madre, de 81 años, al interior de su domicilio en la comuna de Isla de Pascua, Región de Valparaíso.

    El hecho, ocurrido el 3 de enero de 2026, fue calificado por el Ministerio Público como de gravedad, tanto por la naturaleza del ataque como por la condición de vulnerabilidad de la víctima.

    Durante la audiencia realizada ayer domingo ante el Juzgado de Garantía de Isla de Pascua, la fiscal Lorena Villagrán expuso los antecedentes reunidos hasta ahora, señalando que la imputada atacó a la adulta mayor con un martillo, propinándole golpes en la cabeza mientras la víctima se encontraba en su hogar, en una situación de indefensión total.

    La agresión, de acuerdo con lo expuesto en la formalización, solo se detuvo “gracias a la intervención oportuna de terceros”, lo que evitó consecuencias fatales.

    La persecutora subrayó que el ataque se produjo en un contexto de especial vulnerabilidad, dado que la víctima no solo es una persona de avanzada edad, sino que además se encontraba intimidada y sin posibilidad de defensa al momento de los hechos.

    Estos elementos fueron considerados clave para la calificación jurídica del delito y para la solicitud de medidas cautelares más severas.

    “Considerando la gravedad del hecho, la especial condición de la víctima y la necesidad de resguardar su integridad, como Fiscalía solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el Tribunal”, explicó la fiscal Villagrán.

    Por lo anterior, se estimó que la libertad de la imputada representaba un peligro para la seguridad de la víctima, accediendo a la solicitud del Ministerio Público.

    Junto con decretar la cautelar más gravosa, el tribunal fijó un plazo de 70 días para el desarrollo de la investigación.

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    Habían cumplido sus condenas, pero la Suprema elevó las penas: reingresan a la cárcel cuatro condenados por delitos de lesa humanidad

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

