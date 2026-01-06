Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

La Fiscalía Local de Rapa Nui formalizó una investigación por el delito de parricidio frustrado en contra de una mujer, acusada de agredir violentamente a su madre, de 81 años, al interior de su domicilio en la comuna de Isla de Pascua, Región de Valparaíso.

El hecho, ocurrido el 3 de enero de 2026, fue calificado por el Ministerio Público como de gravedad, tanto por la naturaleza del ataque como por la condición de vulnerabilidad de la víctima.

Durante la audiencia realizada ayer domingo ante el Juzgado de Garantía de Isla de Pascua, la fiscal Lorena Villagrán expuso los antecedentes reunidos hasta ahora, señalando que la imputada atacó a la adulta mayor con un martillo, propinándole golpes en la cabeza mientras la víctima se encontraba en su hogar, en una situación de indefensión total.

La agresión, de acuerdo con lo expuesto en la formalización, solo se detuvo “gracias a la intervención oportuna de terceros”, lo que evitó consecuencias fatales.

La persecutora subrayó que el ataque se produjo en un contexto de especial vulnerabilidad, dado que la víctima no solo es una persona de avanzada edad, sino que además se encontraba intimidada y sin posibilidad de defensa al momento de los hechos.

Estos elementos fueron considerados clave para la calificación jurídica del delito y para la solicitud de medidas cautelares más severas.

“Considerando la gravedad del hecho, la especial condición de la víctima y la necesidad de resguardar su integridad, como Fiscalía solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el Tribunal”, explicó la fiscal Villagrán.

Por lo anterior, se estimó que la libertad de la imputada representaba un peligro para la seguridad de la víctima, accediendo a la solicitud del Ministerio Público.

Junto con decretar la cautelar más gravosa, el tribunal fijó un plazo de 70 días para el desarrollo de la investigación.