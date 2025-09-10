SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Atentado a la descentralización” y “esperamos un cambio de parecer”: gobernadores claman rectificar baja presupuestaria

El Ministerio de Hacienda proyecta un recorte global del 1,9% en el erario de los gobiernos regionales para el próximo año, lo que no deja a nadie contento. Gores de oposición acusan un sesgo político en la distribución, mientras que autoridades oficialistas advierten impactos en obras públicas, salud y empleo.

Maximiliano EstradaPor 
Maximiliano Estrada
Dedvi Missene

La discusión por el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 todavía no se instala formalmente en el Congreso, pero ya genera ruido por los recortes que se avecinan, entre ellos, para los Gobiernos Regionales, donde sus máximas autoridades han salido a criticar la decisión preliminar del Ministerio de Hacienda, liderado ahora por Nicolás Grau.

Tras una reunión sostenida con la Asociación de Gobernadores de Chile, el jefe de la billetera fiscal presentó a los gobernadores el recorte global del presupuesto regional, el que sería de un 1,9% y afectaría a 12 de las 16 regiones del país.

Las mayores bajas se concentran en Aysén (-6,9%), Maule (-6,2%), Los Lagos (-6,1%) y Arica y Parinacota (-5,8%). Coincidentemente, todas tienen gobernadores de oposición.

Desde la oposición, la crítica apunta a un “criterio político” en la distribución, pero desde Hacienda han negado esa lectura, a pesar de que, en contraste, solo cuatro regiones tendrían alzas presupuestarias: O’Higgins (6%), Antofagasta (5,3%), Tarapacá (2,2%) y Metropolitana (1,4%), que en todos los casos son lideradas por autoridades oficialistas.

Pero aun en ese marco, el rechazo a la medida no se ha limitado a un sector político. En el Congreso, desde el Partido Comunista hasta la Unión Demócrata Independiente han salido a cuestionar los recortes en áreas sensibles como seguridad y, en este caso particular, descentralización.

Y ahora son los propios gobernadores los que apuntan a los criterios para esta definición y cómo la misma afectará los sectores estructurales de sus regiones.

Uno de ellos es el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman (Ind.-UDI). “Nos hemos dado cuenta que, particularmente a todos quienes somos parte de Chile Vamos, la propuesta del ministro Grau viene con una disminución considerable. En contraposición, los gobiernos regionales que tienen mayor alza son aquellos donde sus gobernadores son progobierno. No hay espacio para darse esos caprichos, esos gustitos. El único espacio que hay es poner en valor la urgencia de los ciudadanos y la necesidad de los gobiernos regionales para dar respuesta”, advierte.

Un tono similar tiene el gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), quien critica la falta de claridad en los elementos vistos por Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). “Nadie nos ha dado certeza de cuál fue el criterio que se ocupó para hacer este rebaje. Vemos que las regiones que estamos en oposición sufrimos recortes, mientras que a otras se les incrementa. Eso sería un atentado contra la descentralización y la inversión”, señala.

El gobernador maulino va más allá y anticipa las consecuencias en la ejecución regional que esta decisión tendría, donde “cerca del 45% de nuestro presupuesto se va en obras públicas y en salud: van a quedar caminos pendientes, alcantarillados pendientes, postas y Cesfam sin financiamiento. Es un tema complejo y me extraña que un Presidente que se dice regionalista hoy le esté dando la espalda a muchas regiones del país”.

En la misma línea, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), cuestiona con dureza la rebaja cercana al 6% que sufriría su región. “Es una pésima señal en lo que refiere a descentralización y traspaso de competencias. En el norte enfrentamos problemas graves como delincuencia, crimen organizado, mosca de la fruta, aislamiento y poca conectividad. Esta disminución nos deja sin herramientas para seguir impulsando proyectos y programas para los ariqueños y parinacotenses”, advierte.

La autoridad regional también recuerda que el Ejecutivo promueve el Plan Arica 100, lo que -a su juicio- resulta contradictorio con el recorte realizado. “Vamos a necesitar recursos y mayores flexibilidades para invertir, pero con esta reducción es imposible avanzar. Más aún, parece un castigo, porque aunque en 2024 quedaron sin ejecutar cerca de $ 10 mil millones, eso no justifica restarle presupuesto a una gestión nueva, con un gobernador nuevo y con una visión para los próximos cuatro años. Es injusto y esperamos un cambio de parecer del ministerio”.

En tanto, algunos gobernadores oficialistas, aunque no atribuyen los recortes directamente a un criterio político, también han manifestado su preocupación por la definición presupuestaria y por el impacto que esta tendrá en sus regiones.

En la región del Ñuble, el gobernador, Óscar Crisóstomo (PS), asegura que un recorte del 5% se traduce en impactos concretos para la región que hoy lidera. Ejemplo de ello, dice, “en Ñuble hablamos de proyectos como sistemas de agua potable rural, mejoramiento de postas de salud, infraestructura educacional y espacios públicos comunitarios. Todas son iniciativas que impactan directamente en la vida de las personas”.

El jefe regional añade que, en un escenario de desempleo creciente, “un ajuste de este tipo va en la dirección contraria, en vez de generar más inversión y empleo, nos resta impulso justo cuando más lo necesitamos”.

Mientras tanto, su par de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.), sostiene que en la propuesta del Ejecutivo para 2026 “el programa 01 para el Gobierno Regional de Valparaíso tiene un incremento que equivale a algo así como a $ 8.591 millones”, mientras que “el programa de inversión equivale a algo así como menos $ 103.000 millones”. Ante este escenario, el jefe regional asevera en que “nunca quedamos conformes” con los montos asignados. “Hemos insistido tanto en que hoy día haya una ley de royalty portuario, que haya una ley de regiones más fuertes, donde las empresas que explotan recursos naturales dejen tributo en nuestra región (...). Que haya recursos de manera tal de poder contar con mayor agilidad, con mayor suficiencia y con mayor autonomía en materia presupuestaria”, asevera.

El gobernador de Los Ríos, Luis Cuvertino (PS), manifiesta su preocupación ante los recortes presupuestarios anunciados por Hacienda, asegurando que estos impactarán directamente en la planificación regional.

“Se verán afectados proyectos de infraestructura, compra de activos no financieros para los municipios y salud, y también se verán afectados los recursos que entregamos a las distintas iniciativas que nos presenta la comunidad organizada -8%-, por consiguiente, afectarán todas las áreas de desarrollo incluida la demanda de los propios servicios sectoriales donde colaboramos con distintas iniciativas, como salud, conectividad, transporte, fomento productivo, entre otros”, expone.

Frente a este escenario, Cuvertino explica que, de concretarse la reducción, la priorización de los recursos se definirá en base a la Estrategia de Desarrollo Regional y al plan de Gobierno de su segundo período, junto al trabajo del Consejo Regional.

Más sobre:Gobiernos RegionalesPresupuesto 2026Nicolás GrauHacienda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Primer debate presidencial 2025: lo que medirá el éxito de los ocho aspirantes a La Moneda

Presupuesto 2026 se toma la presidencial: Jara y Kast cuestionan eventuales recortes del gobierno

Voto obligatorio: Lobos logra amarrar acuerdo en el Senado para reponer multa y limitar sufragio extranjero

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI
Chile

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Primer debate presidencial 2025: lo que medirá el éxito de los ocho aspirantes a La Moneda

Presupuesto 2026 se toma la presidencial: Jara y Kast cuestionan eventuales recortes del gobierno

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Banco Central mantiene la TPM, alerta por mayor inflación subyacente y deja en suspenso nueva baja de tasas este año

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias

La Roja no entusiasma: así luce el Estadio Nacional a menos de una hora del partido entre Chile y Uruguay de Marcelo Bielsa

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza
Mundo

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”

Corte Suprema de Brasil comienza a deliberar sobre la posible condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo