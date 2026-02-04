Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

Una pasajera y un auxiliar de la empresa Turbus, ambos de 19 años, son las víctimas fatales del choque registrado poco antes de las 2.00 horas de este miércoles en el kilómetro 701 de la Ruta 5, a la altura de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía.

El teniente Manuel Cáceres Baeza, de la Unidad de Investigación de Accidentes en el Tránsito Cautín de Carabineros, explicó que la colisión involucró al vehículo de pasajeros y a un camión de carga.

“Resultaron, lamentablemente, fallecidas dos personas y otras 43 personas resultaron con lesiones de diversa consideración. Por instrucción del Ministerio Público, esta unidad especializada realizará todas las diligencias técnicas para poder establecer la dinámica y la causa basal del accidente”, indicó.

Por su parte, la persecutora jefe de la fiscalía local de Pitrufquén, Magna Gómez, detalló que entre los lesionados hay dos pasajeros “con lesiones graves que se encuentran en el Hospital Regional de Temuco y 31 pasajeros con lesiones de diversa consideración”.

El chofer del bus quedó detenido y se espera que este jueves pase al control respectivo en el Juzgado de Garantía de Pitrufquén.

El bus transitaba de sur a norte, desde Puerto Montt a Viña del Mar, y chocó por alcance.

Se estima que el conductor no estaba atento a las condiciones del tránsito cuando impactó con el camión.