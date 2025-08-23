Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala
Fiscalía ECOH y PDI trabajarán en esclarecer los hechos ocurridos en una cancha vecinal.
Un nuevo hecho de violencia ocurrió durante la tarde de este sábado. Producto de una balacera, una persona resultó fallecida y otras tres terminaron heridas en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 16.30 horas en una cancha vecinal que se ubica en el pasaje Nuevo Horizonte, de la referida comuna, donde por causas que serán materia de investigación, se abrió fuego contra un grupo de personas.
Uno de los heridos es un menor de edad, quien habría recibido un impacto balístico.
Para esclarecer los hechos se dispuso el trabajo del Equipo de Homicidios y Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía, la que trabajará con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
