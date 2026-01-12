Balance de electromovilidad: buses eléctricos han reducido en un 64% la contaminación acústica en el eje Alameda en Santiago

En la esquina de Alameda con Diagonal Paraguay, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia Salas, entregaron un positivo balance de la incorporación de buses eléctricos en Santiago.

Según las cifras del último informe de electromovilidad, durante el 2025 se evidenció una reducción de un 64% de decibeles de energía acústica en el eje Alameda en Santiago , en comparación a 2019. Esta cifra también es superior a la de la anterior medición de 2023, donde la misma arteria capitalina alcanzó un 44% de disminución de ruido.

El ministro Muñoz destacó que “entre el 2023 y el 2025 ha seguido aumentando nuestra flota de buses eléctricos. Hoy día ya tenemos más de 3.800 buses eléctricos en Santiago, lo que nos sigue posicionando como la ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos”.

En detalle, la estación de Monitoreo de Ruido del Ministerio de Medio Ambiente en la Alameda registró 73,5 decibeles durante hora punta am, en 2019. La misma estación registró 71 decibeles en 2023 y solo 69 decibeles en 2025.

A esto se suma una reducción de emisiones contaminantes provenientes del transporte público. Según explicó Paola Tapia, el aumento de buses eléctricos se traduce en un “75% menos de material particulado”.

“Hoy día en Santiago solo el 3% de las emisiones contaminantes provienen del transporte público urbano y, por lo tanto, esto es producto de esta política de Estado”, sostuvo.

Por su parte, la ministra Rojas resaltó que las políticas públicas asociadas a la ley marco de cambio climático que buscan avanzar en la electromovilidad, tienen como objetivo -en parte- “bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, de esa manera contribuir a disminuir las causas del cambio climático”.

“Esa contaminación especialmente en invierno, donde el transporte público es algo así como un tercio de las emisiones en la ciudad de Santiago y, como vemos hoy día y como celebramos hoy día, también tiene un beneficio muy importante en la contaminación acústica”, indicó.

En diciembre se incorporó un nuevo lote de buses eléctricos al sistema Red Movilidad, con ello los ejemplares de este tipo aumentaron a 3.849, lo que representa el 59% del total de la flota. Se espera que en marzo próximo, las unidades cero emisiones superen los 4.400 buses.