SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Balance de electromovilidad: buses eléctricos han reducido en un 64% la contaminación acústica en el eje Alameda en Santiago

    Las cifras evidencian que con la incorporación de buses eléctricos se alcanzó un 75% menos de material particulado. “Hoy día en Santiago solo el 3% de las emisiones contaminantes provienen del transporte público urbano", señaló Paola Tapia.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En la esquina de Alameda con Diagonal Paraguay, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia Salas, entregaron un positivo balance de la incorporación de buses eléctricos en Santiago.

    Según las cifras del último informe de electromovilidad, durante el 2025 se evidenció una reducción de un 64% de decibeles de energía acústica en el eje Alameda en Santiago, en comparación a 2019. Esta cifra también es superior a la de la anterior medición de 2023, donde la misma arteria capitalina alcanzó un 44% de disminución de ruido.

    El ministro Muñoz destacó que “entre el 2023 y el 2025 ha seguido aumentando nuestra flota de buses eléctricos. Hoy día ya tenemos más de 3.800 buses eléctricos en Santiago, lo que nos sigue posicionando como la ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos”.

    En detalle, la estación de Monitoreo de Ruido del Ministerio de Medio Ambiente en la Alameda registró 73,5 decibeles durante hora punta am, en 2019. La misma estación registró 71 decibeles en 2023 y solo 69 decibeles en 2025.

    A esto se suma una reducción de emisiones contaminantes provenientes del transporte público. Según explicó Paola Tapia, el aumento de buses eléctricos se traduce en un “75% menos de material particulado”.

    “Hoy día en Santiago solo el 3% de las emisiones contaminantes provienen del transporte público urbano y, por lo tanto, esto es producto de esta política de Estado”, sostuvo.

    Por su parte, la ministra Rojas resaltó que las políticas públicas asociadas a la ley marco de cambio climático que buscan avanzar en la electromovilidad, tienen como objetivo -en parte- “bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, de esa manera contribuir a disminuir las causas del cambio climático”.

    “Esa contaminación especialmente en invierno, donde el transporte público es algo así como un tercio de las emisiones en la ciudad de Santiago y, como vemos hoy día y como celebramos hoy día, también tiene un beneficio muy importante en la contaminación acústica”, indicó.

    En diciembre se incorporó un nuevo lote de buses eléctricos al sistema Red Movilidad, con ello los ejemplares de este tipo aumentaron a 3.849, lo que representa el 59% del total de la flota. Se espera que en marzo próximo, las unidades cero emisiones superen los 4.400 buses.

    Más sobre:Buses eléctricosEje AlamedaElectromovilidadSantiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

    Aumenta el envío de salmón y se consolida como el segundo producto más exportado de Chile

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    Lo más leído

    1.
    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: ocupantes prenden barricadas

    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: ocupantes prenden barricadas

    2.
    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía

    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía

    3.
    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión
    Negocios

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora
    Tendencias

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior
    El Deportivo

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”
    Mundo

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El Papa León XIV se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil