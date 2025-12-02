Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea

Una serie de incidentes se registran en distintos puntos de Cerro 18 en Lo Barnechea, en el marco del desalojo de una toma ubicada en la Quebrada de la Zorra,

En el lugar, los pobladores instalaron diversas barricadas con el fin de evitar el desalojo. A raíz de esto es que se han producido una serie de enfrentamientos entre pobladores y Carabineros.

En total son 30 familias las que se encuentran instaladas de forma irregular en la zona y deben abandonar el lugar.

Desde Carabineros, el Coronel Jaime Parraguez detalló que “al momento de llegar Carabineros, para hacer efectiva la ordenanza municipal y conforme a los expuestos por la Secretaría de Administración, ellos presentaron una resistencia con el lanzamiento de elementos contundentes y alterando el tránsito vehicular mediante barricadas,”.

Además agregó que serían entre 25 y 30 personas las que están protagonizando los disturbios.

Durante los incidentes, los sujetos rompieron una reja perimetral y abrieron las llaves de dos piscinas forestales del sector, infraestructura esencial para el combate de incendios dada la imposibilidad de que los carros de Bomberos accedan por las estrechas calles del cerro.

De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial, “esta es la segunda etapa de una planificación de cinco procesos que está planificado por parte de la municipalidad. Ellos ya fueron notificados con anterioridad mediante carta certificada, con 30 días de anticipación, para hacer abandono de las ocupaciones irregulares que hay en este momento”.

En la misma línea, según informó la municipalidad de Lo Barnechea hace unos días, el desalojo se produce “tras más de dos años de trabajo con las familias que ocupan el sector sin autorización, los informes técnicos y un dictamen de Bomberos confirman que la quebrada es una zona de alto riesgo: presenta peligro de inundaciones, deslizamientos e incendios, y no permite una respuesta oportuna ante emergencias”.

Además según informaron, “para resguardar la seguridad de las personas, se ha dispuesto un plan de apoyo que incluye subsidio de arriendo por hasta 24 meses, traslado, bodegaje y acompañamiento social. Más de 30 familias ya han aceptado estos beneficios y están comenzando una nueva etapa en un entorno más seguro”.