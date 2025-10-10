Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, encabezó la ceremonia de juramento de Omar Astudillo Contreras y Gonzalo Ruz Lártiga como nuevos ministros del máximo tribunal del país.

La incorporación de ambos fue propuesta por el Presidente Gabriel Boric al Senado y ratificada en votación de la Sala de la Cámara Alta el pasado 30 de septiembre.

Se integrarán en las vacantes que dejaron Jorge Dahm, al cumplir su periodo legal a fines de 2023, y Ángela Vivanco, expulsada en octubre del año pasado.

Al acto, realizado a partir de las 13.00 horas de este viernes, asistieron representantes del Ejecutivo, el Poder Judicial, funcionarios de tribunales y familiares de los nuevos integrantes.

En la ceremonia realizada en el Salón de Honor de la Corte Suprema, en el segundo piso del Palacio de los Tribunales, Astudillo juró primero y Blanco lo invitó a tomar su lugar en el estrado junto a sus pares. Luego fue el juramento de Ruz.

Tras esto, Blanco tomó la palabra.

"Tenemos la convicción que la llegada de estos dos distinguidos profesionales fortalecerá el funcionamiento del Tribunal y, en consecuencia, de toda nuestra institución. Celebramos esta anhelada asunción pues se suman a esta Corte dos profesionales de destacada labor con perfiles diferentes, según el diseño de nuestra Carta Fundamental", destacó la máxima autoridad del Poder Judicial.

El presidente de la Suprema explicó en referencia a Omar Astudillo, que se desempeñaba como juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, que “por una parte, se integra un excelente magistrado de carrera judicial que, con su dilatado y brillante cometido en su vida profesional, ha consolidado su talento como juez pues paulatinamente ha ido superando etapas e imponiéndose crecientes desafíos”.

“Por otro lado, se incorpora a este máximo tribunal un académico universitario de prestigio, autor de textos de derecho con gran capacidad analítica, con experiencia en la modalidad de abogado integrante de esta Corte que hace de él una sana mixtura de la mejor visión proveniente del exterior de la institución y, al mismo tiempo, conocedor de la forma de trabajo de este tribunal”, destacó en alusión a Ruz.

En esa línea, Blanco destacó que “cada uno de ellos posee una experiencia jurídica amplia, sólida y exitosa”, lo que entrega “la plena certeza que constituirán un valioso aporte”.

“Han sido nombrados en sus altos cargos como resultado de un análisis riguroso, consistente, fundado y que consideró no solo sus impecables trayectorias laborales sino también otros atributos humanos que son esperables para este desafío”, apuntó.

El ministro Blanco afirmó que los conocimientos y la experiencia de los nuevos integrantes “habrán de estar al servicio tanto de la labor cotidiana de este tribunal como de la generación de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a fortalecer con rigurosidad y alto sentido ético y de probidad a esta institución como referente de excelencia e integridad”.

“Su llegada a este tribunal es motivo de alegría. El país confía en vosotros plenamente y tenemos la seguridad que no lo defraudarán”, manifestó.

Asimismo, hizo ver que “ser miembro de la Corte Suprema de Justicia es un gran logro profesional, pero al mismo tiempo constituye un gran desafío”.

“Recuerden que son depositarios de uno de los roles más importantes de la sociedad. Son guardianes del Estado de Derecho lo que significa profesionalismo profundo, sentido ético y rigurosidad en cada decisión que se adopta y conciencia institucional en cada acción que se emprende. Es lo que se espera y exige de quienes tienen la honrosa misión de desempeñar esta función”, cerró.