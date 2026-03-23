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    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae seis puntos y llega a 51%

    Por otra parte, en el sondeo, un 83% afirma que el alza de hasta $300 por litro en las bencinas lo afectaría significativamente y un 60% anticipa dificultades económicas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Presidente José Antonio Kast MARIO TELLEZ

    Una caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast marcó la última encuesta Plaza Pública que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana de marzo, en el marco de un complejo escenario económico que se avizora en el país tras los efectos de la guerra en Medio Oriente y las inminentes alzas en los precios de los combustibles.

    Según el sondeo, la aprobación del jefe de Estado cayó seis puntos, llegando a 51%, mientras que su desaprobación subió en la misma magnitud hasta 42%.

    El retroceso más pronunciado se registra entre mujeres, donde el respaldo al mandatario cayó 13 puntos, alcanzando solo un 40%. A esto se suman descensos relevantes en personas entre 35 y 54 años (-12 puntos), sectores socioeconómicos bajos (-10 puntos) y habitantes de la Región Metropolitana (-16 puntos).

    Asimismo, destaca la fuerte caída entre quienes no votaron o lo hicieron nulo o blanco en la última elección, donde la aprobación se desplomó 20 puntos, situándose en 30%.

    El estudio también revela un deterioro en el apoyo de votantes de otros candidatos presidenciales. Entre quienes respaldaron a Franco Parisi, la aprobación de Kast cayó 31 puntos (de 66% a 35%), mientras que entre los adherentes de Evelyn Matthei la baja fue de 15 puntos (de 70% a 55%).

    Crisis de combustibles

    El contexto económico aparece como un factor clave en el deterioro de la evaluación presidencial. Un 92% de los encuestados afirmó estar informado sobre la posibilidad de que las bencinas suban hasta $300 por litro, producto del alza internacional derivada de la guerra en Medio Oriente.

    En este escenario, el debate sobre el MEPCO divide opiniones, ya que un 48% cree que el gobierno debería endeudarse para mantener el subsidio, incluso aumentando el déficit fiscal, mientras que un 30% opta por eliminar el mecanismo y permitir que los precios fluctúen libremente.

    Respecto a las responsabilidades, un 53% atribuye el alza a factores externos vinculados al conflicto internacional, mientras que un 26% responsabiliza al actual gobierno y un 16% al expresidente Gabriel Boric.

    Bencinas Andres Perez

    La encuesta refleja además un alto nivel de preocupación ciudadana por el impacto del alza en los combustibles. Un 83% asegura que un incremento de $300 por litro lo afectaría significativamente, también un 60% anticipa dificultades económicas severas.

    En términos de comportamiento, un 60% señala que reduciría otros gastos para enfrentar el alza, un 53% afirma que dejaría de usar el automóvil y un 50% indica que dejaría de comprar kerosene para calefacción.

    Evaluación de instituciones

    En cuanto a la percepción de instituciones, Bomberos continúa liderando con un 95% de aprobación, pese a una leve baja. Le siguen la Policía de Investigaciones (72%) y Carabineros (71%), con descensos de 7 y 6 puntos respectivamente.

    En contraste, Gendarmería sufrió una caída histórica de 19 puntos, alcanzando un 32%, su nivel más bajo desde que comenzó la medición en julio de 2024.

    En la parte baja de la tabla, la Central Unitaria de Trabajadores (24%), el Congreso (17%) y los partidos políticos (9%) se mantienen como las instituciones peor evaluadas.

    Más sobre:Presidente KastEncuesta CademAprobaciónCombustiblesMEPCONacional

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