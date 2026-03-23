Cadem: aprobación del Presidente Kast cae seis puntos y llega a 51%
Por otra parte, en el sondeo, un 83% afirma que el alza de hasta $300 por litro en las bencinas lo afectaría significativamente y un 60% anticipa dificultades económicas.
Una caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast marcó la última encuesta Plaza Pública que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana de marzo, en el marco de un complejo escenario económico que se avizora en el país tras los efectos de la guerra en Medio Oriente y las inminentes alzas en los precios de los combustibles.
Según el sondeo, la aprobación del jefe de Estado cayó seis puntos, llegando a 51%, mientras que su desaprobación subió en la misma magnitud hasta 42%.
El retroceso más pronunciado se registra entre mujeres, donde el respaldo al mandatario cayó 13 puntos, alcanzando solo un 40%. A esto se suman descensos relevantes en personas entre 35 y 54 años (-12 puntos), sectores socioeconómicos bajos (-10 puntos) y habitantes de la Región Metropolitana (-16 puntos).
Asimismo, destaca la fuerte caída entre quienes no votaron o lo hicieron nulo o blanco en la última elección, donde la aprobación se desplomó 20 puntos, situándose en 30%.
El estudio también revela un deterioro en el apoyo de votantes de otros candidatos presidenciales. Entre quienes respaldaron a Franco Parisi, la aprobación de Kast cayó 31 puntos (de 66% a 35%), mientras que entre los adherentes de Evelyn Matthei la baja fue de 15 puntos (de 70% a 55%).
Crisis de combustibles
El contexto económico aparece como un factor clave en el deterioro de la evaluación presidencial. Un 92% de los encuestados afirmó estar informado sobre la posibilidad de que las bencinas suban hasta $300 por litro, producto del alza internacional derivada de la guerra en Medio Oriente.
En este escenario, el debate sobre el MEPCO divide opiniones, ya que un 48% cree que el gobierno debería endeudarse para mantener el subsidio, incluso aumentando el déficit fiscal, mientras que un 30% opta por eliminar el mecanismo y permitir que los precios fluctúen libremente.
Respecto a las responsabilidades, un 53% atribuye el alza a factores externos vinculados al conflicto internacional, mientras que un 26% responsabiliza al actual gobierno y un 16% al expresidente Gabriel Boric.
La encuesta refleja además un alto nivel de preocupación ciudadana por el impacto del alza en los combustibles. Un 83% asegura que un incremento de $300 por litro lo afectaría significativamente, también un 60% anticipa dificultades económicas severas.
En términos de comportamiento, un 60% señala que reduciría otros gastos para enfrentar el alza, un 53% afirma que dejaría de usar el automóvil y un 50% indica que dejaría de comprar kerosene para calefacción.
Evaluación de instituciones
En cuanto a la percepción de instituciones, Bomberos continúa liderando con un 95% de aprobación, pese a una leve baja. Le siguen la Policía de Investigaciones (72%) y Carabineros (71%), con descensos de 7 y 6 puntos respectivamente.
En contraste, Gendarmería sufrió una caída histórica de 19 puntos, alcanzando un 32%, su nivel más bajo desde que comenzó la medición en julio de 2024.
En la parte baja de la tabla, la Central Unitaria de Trabajadores (24%), el Congreso (17%) y los partidos políticos (9%) se mantienen como las instituciones peor evaluadas.
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