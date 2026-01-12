Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

12 DE ENERO DEL 2026 LAS MINISTRAS JAVIERA TORO Y MAISA ROJAS, DURANTE SESION DE SALA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Pasadas las 17.00 horas, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sometió a votación el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, una de las propuestas insignes de esta administración.

Una vez abierta la votación, la iniciativa del gobierno fue aprobada por 90 votos a favor, ninguno en contra, pero con 38 abstenciones, las que se concentraron en parlamentarios de Republicanos, la UDI y RN.

Ahora la iniciativa y el texto respaldado por la Cámara, deberá volver a ser visado por el Senado, antes de convertirse en ley.

Entre otras modificaciones, la Comisión Mixta aprobó de forma unánime la función de supervisión de la Secretaría de Apoyos y Cuidados y consagró el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados, así como sus funciones.

Durante su alocución previa a la votación, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro (FA), sostuvo que el hecho de que la instancia compuesta por senadores y diputados, solo haya tenido que tratar estos dos disensos “da cuenta de un trabajo legislativo que se ha realizado de manera seria, técnica, pero sobre todo colaborativa entre ambas cámaras y refleja un acuerdo transversal respecto de la necesidad de contar con una institucionalidad de cuidados que funcione de manera coherente y efectiva”.

“Quiero recordar además que la razón por la que estas dos disposiciones no fueron aprobadas en la votación anterior en esta sala no respondió a discrepancias de fondo, sino a la exigencia de quórum de estas dos normas de quórum calificado. Y creemos que mantener este rechazo hoy día tendría consecuencias institucionales relevantes, porque se trata de normas necesarias para el adecuado funcionamiento de un sistema que este Congreso ya aprobó”, advirtió.

Durante la intervención de los parlamentarios, varios, de distinto signo político, decidieron respaldar el proyecto. Sin embargo, en medio de la discusión, el republicano Stephan Schubert, hizo una reserva de constitucionalidad.

Según detalló Schubert, sus reparos se justificaban, ya que los niños y adolescentes, según la normativa discutida, podrían acceder a oferta programática del plan de cuidados, lo que debería ser aprobado o no por los padres.

“El acceso de los niños y adolescentes a la oferta programática de los apoyos y cuidados, sea con conocimiento y consentimiento de sus padres o representantes legales, lo que no queda claro en esta norma. No hacerlo, socavaría la autoridad de los padres, expone a los menores, genera problemas con la administración de los servicios y recursos, y puede causar una judicialización de las relaciones familiares, lo que es contradictorio con el mandato constitucional al Estado de otorgar especial protección de este derecho”, señaló Schubert.

En otro punto, señaló reserva de constitucionalidad de los artículos 11, 11 y 12, debido al quórum requerido en algunas normas de la iniciativa, al advertir discrepancias entre lo resuelto entre el Senado y la Cámara.

¿En qué consiste la ley de cuidados?

Según ha consignado el Ejecutivo, la iniciativa es una de las primeras a nivel internacional que “reconoce el derecho al cuidado como el derecho a recibir cuidados, a cuidar, y al autocuidado de todas las personas”.

El Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados (SNAC), en tanto, “busca promover la autonomía y prevenir la dependencia, asegurando que los titulares del sistema puedan ejercer su derecho al cuidado” y obliga a todos los órganos del Estado a aplicar los principios orientadores del proyecto, entre los cuales se encuentra la corresponsabilidad social y de género, el reconocimiento a la familia, la libertad de conciencia y el principio biopsicosocial, por mencionar algunos.

Los titulares del sistema corresponden a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad; adultos mayores, las personas con dependencia y las personas que cuidan de manera remunerada y no remunerada.

En cuanto a la estructura, esta se organizaría en tres escalones: a nivel político en el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados -lo que fue objeto de reparos-; a nivel ejecutivo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y sus servicios dependientes, y a nivel de participación, representado por el Consejo de la Sociedad Civil para los Apoyos y los Cuidados.