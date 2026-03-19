Camión con 20 toneladas de queso queda atrapado en calle de Renca tras caer a un socavón

Un camión que trasladaba 20 toneladas de queso desde la ciudad de Santa Fe, en Argentina, quedó atrapado en una calle de la comuna de Renca, tras caer a un socavón.

La situación se registró la mañana de este jueves, en la avenida Ventisquero al sur, en esquina con calle José Miguel Infante. De acuerdo a videos de las cámaras de seguridad del sector, la calle permanecía lisa cuando el vehículo de gran tonelaje transitaba.

En diálogo con Canal 13, el conductor del camión, identificado como Guillermo Urquiza, aseguró que “no había ningún socavón. Estaba detenido, esperando que parara el tráfico para pasar”.

DIEGO MARTIN/ ATON CHILE

De acuerdo a la Municipalidad, la calle estaba cerrada y mantenía señalización que advertía de riesgos de transitar por la misma, sin embargo, un conductor de un camión que pasó por el sector durante la madrugada, habría quitado los avisos, despejando la calle.

“Esto es falencia, si esto hubiera pasado en la trompa del camión, yo estaría muerto“, declaró el chofer del camión afectado al medio antes citado.

DIEGO MARTIN/ ATON CHILE

El administrador municipal de Renca, Julián Gallardo, declaró a la estación televisiva que el problema que habría originado el socavón tendría relación con una filtración de agua en un ducto subterráneo. Por ese mismo motivo la calle había sido cerrada.

“Habían unos olores malos a principios de mes, nosotros mandamos a Aguas Andinas a investigar por qué estaban ocurriendo y nos dijo que esto era un colector particular de ocho empresas del sector. Nos comunicamos con la empresa para que se hiciera cargo de la mantención, lo que lamentablemente no ocurrió“, indicó.