Nacional

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Talca y se encuentran fuera de riesgo vital.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Imagen referencial.

El Ejército de Chile reportó el accidente de un camión que transportaba a personal y que terminó con nueve de sus ocupantes lesionados en la comuna de Yungay, Región del Maule.

Fue a través de un comunicado que la II División Motorizada señaló que cerca de las 20.15 horas “por razones que se investigan, un camión que transportaba personal del Regimiento de Artillería N.º 1 ‘Tacna’ volcó en el camino ruta CH115, sector de El Campanario”.

Ante esto, nueve de los ocupantes terminaron con “lesiones de diversa consideración”, aunque todos están fuera de riesgo vital. Según informaron, los heridos fueron evacuados por “medios” del Ejército y trasladados hasta el Hospital Regional de Talca.

Junto con ello, informaron que tras la revisión, los lesionados fueron dados de alta y realizarán su reposo en la enfermería del Regimiento N.° 16 “Talca”. “Se contactó a las familias del personal militar afectado, con el propósito de mantenerlos informados sobre su condición de salud”, añadieron.

“Paralelamente se instruyó una Investigación Sumaria Administrativa a fin de esclarecer las causas del incidente, y se entregaron los antecedentes a la Fiscalía Militar pertinente”, mencionaron en el comunicado.

Además, finalizaron señalando que “la II División Motorizada, junto con lamentar este accidente, se encuentra entregando todo el apoyo correspondiente al personal militar que resultó herido, esperando su pronta recuperación”.

