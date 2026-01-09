Campaña Verano 2026: Minsal entrega recomendaciones ante ola de calor, riesgo de incendios y alerta sanitaria

La referente de la Red de Urgencia del Ministerio de Salud, Valentina Pino, y el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, entregaron un nuevo balance de la Campaña de Verano 2026 durante la mañana del viernes. Las autoridades, además, entregaron recomendaciones ante el pronóstico de altas temperaturas, el eventual riesgo de incendios forestales y medidas preventivas por alertas sanitarias.

Las autoridades sanitarias advirtieron que durante el fin de semana se esperan temperaturas elevadas entre Valparaíso y la Región Metropolitana, con especial intensidad en Maule y Ñuble, donde las temperaturas alcanzarán los 37°C.

En este contexto, llamaron a extremar el autocuidado, en especial debido a que se registró un aumento de atenciones por exposición al calor durante los primeros días de enero.

Incendios forestales

El Minsal advirtió que además de los efectos adversos en la salud, el alza de temperaturas también genera un escenario de mayor riesgo de incendios forestales. Por ende, desde la cartera hicieron un llamado a evitar actividades que puedan generar chispas en zonas de riesgo, como pastizales o bosques.

Según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregados al ministerio, se han registrado más de 2 mil incendios y más de 13 mil hectáreas afectadas desde julio, con mayor impacto en las regiones Metropolitana, Maule y O’Higgins, zonas en las que ya se activó el “botón rojo”, una medida diseñada para identificar las zonas con más riesgo de siniestros,

Alerta sanitarias

Asimismo, las autoridades informaron que se han llevado a cabo más de 28 mil fiscalizaciones sanitarias a alimentos en 2025 y reiteraron la alerta alimentaria vigente por la fórmula láctea infantil Alfamino, por sospecha de contaminación con una toxina asociada a vómitos severos. Se recomendó no consumir los lotes involucrados de este producto y consultar en caso de síntomas adversos.

En cuanto al frente sanitario costero, se informó la primera prohibición de baño de 2026 por presencia de fragata portuguesa en Puerto Velero en Coquimbo y un sector de Playa Pangal en Los Lagos. Las autoridades reiteraron no tocar ejemplares, incluso si están muertos.

Adicionalmente, los funcionarios advirtieron sobre la resolución por marea roja emitida por la Seremi de Salud de Coquimbo que prohíbe la extracción, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en la bahía de Tongoy.

Las recomendaciones del Minsal ante altas temperaturas:

Mantener una hidratación permanente aunque no sientan sed. Evitar bebidas alcohólicas y azucaradas Uso de protector solar (FPS 30 o más), ropa ligera y clara, y evitar exposición en horas de mayor radiación. Evitar comidas calientes y pesadas. Usar sombrero o sombrilla y lentes de sol.