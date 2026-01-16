Canciller de Bolivia no cierra la puerta a corredor humanitario de Kast y dice que están dispuestos a “analizar” la medida

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, abordó las relaciones entre Chile y su país.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, abordó este jueves un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y su país, además de la propuesta de un corredor humanitario realizada por el Presidente electo, José Antonio Kast, la que dijo están dispuestos a “analizar”, para tratar la problemática migratoria en la región.

Fue en conversación con el programa Estado Nacional Prime de TVN, donde el diplomático se refirió a la situación entre ambos países y los requerimientos de La Paz para sumarse, eventualmente, a la ruta segura propuesta por el mandatario electo.

Aramayo señaló al respecto que “creemos que todavía hay que ver en el trasfondo de cómo se piensa operar de esta acción, cuáles son los requerimientos que se tienen de colaboración".

“Estamos dispuesto a analizar cualquier tipo de escenario que pueda brindar esta focalización de atender los flujos migratorios, respetando los derechos”, afirmó el secretario de Estado.

En torno a los derechos mencionados, Aramayo sostuvo que “creemos que la política humanitaria tiene que rehumanizarse en muchos países, incluido Bolivia naturalmente. Hemos tenido un flujo migratorio de venezolanos en varios países (...) esto es algo que hay que poner sobre la mesa".

Con todo, evitó adelantar un respaldo a la iniciativa. “Quisiéramos conocer más los detalles, porque esto se ha ofrecido en campaña por el Presidente (electo) Kast. Se ha planteado de manera muy general, pero necesitamos ver los detalles”, señaló Aramayo.

El canciller boliviano, además, confirmó que el presidente Rodrigo Paz sostuvo conversaciones con Kast y que “en la fase preparatoria de esa llamada, hemos intercambiado algunos criterios”, pero que esperan el nombramiento del próximo canciller chileno para trabajar en la materia y afinar detalles.

En esa línea, sostuvo que Bolivia deberá estudiar si se requiere de nuevas regulaciones legales o si se debiesen “armonizar” otras para dar paso a la propuesta de Kast

Con todo, el ministro Aramayo, señaló que “sería espectacular” recibir al republicano antes del 11 de marzo, cuando asuma la Presidencia. “La invitación está extendida (...) si hubiera un tiempo en su agenda, lo vamos a esperar con los brazos abiertos”, agregó.

José Antonio Kast durante su campaña presidencial visitó la frontera chilena.

Demanda marítima de Bolivia

Durante la conversación, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, también abordó un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que no amarró a la “reivindicación marítima”.

Amarayo sostuvo que “hay que reconocer que hay un contexto histórico, un conjunto de hitos que han transitado distintos gobierno y cancilleres, para acercar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Es algo que ha ido cimentando y ha ido sembrando un camino que hoy podemos cosechar”.

“Naturalmente, esto depende y demanda, voluntades expresas de los gobiernos y en ese sentido, en el último tiempo hemos trabajado en una agenda y un conjunto de temas que han ido mostrando que hay muchos contenidos comunes en materia comercial, en materia migratoria, en materia de seguridad, pero sobre todo por un tema fundamental: bolivianos y chilenos tenemos mucho en común, y tenemos población en frontera que demanda y necesita una acción coordinada y colaborativa”, explicó respecto a las intenciones del restablecimiento de las relaciones bilaterales que motivaron su visita al país.

En ese sentido, señaló que la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el posterior saludo a José Antonio Kast, abrió las posibilidades de desarrollar una agenda común entre ambos países y gobiernos.

“Se plantean voluntades para poder trabajar en una agenda que define una ruta crítica”, reforzó la autoridad.

El canciller Aramayo, sin embargo, adelantó que hay “reivindicaciones históricas” de Bolivia que deberían tratarse en el restablecimiento pleno las relaciones entre ambos países, por ejemplo, una salida al océano Pacífico.

“Son aspectos que marcan las relaciones, pero que no pueden constituirse en un ancla. A contramano hay muchos otros contenidos que deben ser parte de este camino que podamos ir sembrando a partir de la construcción de los acuerdos”, complementó.

La autoridad agregó que “depende a una identificación de una agenda que ponga en común los intereses mutuos. En esto ha sido muy vocal el gobierno chileno y lo queremos agradecer en la perspectiva de cuáles son los beneficios mutuos del restablecimiento de las relaciones diplomáticas”.

Con todo, Aramayo no adelantó cuáles serían tales puntos frente a la demanda marítima de Bolivia y afirmó que esa conversación debe darse entre los presidentes.

Pese a los fallos internacionales en la materia, Aramayo señaló que el tema marítimo debería volver a conversarse, aunque sin desmedro de avanzar en otros temas que involucran a ambas naciones.

“La propuesta concreta que nosotros hemos ido conversando con el gobierno de Chile es ‘muy bien, este es un tema que hay que tratar, no lo estamos eliminando de la agenda’, pero avancemos en los otros temas en los cuales sí necesitamos avanzar de manera clara y conforme vayamos construyendo esta disciplina de acuerdos, de pronto vamos a encontrar aspectos que pueden llevarnos a concretar una discusión en esta materia”, dijo Aramayo.

“Los dos países hemos aprendido ya que este no debería ser el camino, porque se ha intentado varias veces que ese (la demanda marítima) sea el punto de entrada y más bien se ha convertido en la puerta de salida, en el dique de contención de cualquier posible acuerdo hacia adelante, cuando tenemos un sinfín de temas que nos llevan a entender que necesitamos un diálogo", agregó.

En ese sentido, destacó el trabajo del Congreso chileno, que aprobó la homologación de licencias de conducir bolivianas, además de acuerdos en materia económica y comercial, como también el tratamiento de la población fronteriza entre ambos países.

“¿Ha estado esto condicionado esto al tema de la reivindicación marítima? Pues no", declaró.

Por último, señaló que, en Bolivia, frente a este tema, es importante “recuperar” aspectos históricos planteados en acuerdos pasados de 1904 y los años 90, “que parecían mostrar una salida”.