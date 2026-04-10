Carabinero abre fuego para repeler agresión a su compañero en Colina: uno de los atacantes resultó herido

En el marco de una fiscalización realizada esta noche en Colina, un sujeto agredió a un funcionario de Carabineros, para luego huir del lugar.

Producto del hecho, registrado cerca de las 21.30 horas en calle San Mateo de esta comuna de la Región Metropolitana, el agresor fue seguido por los policías uniformados. Sin embargo, al intentar su captura, el individuo fue protegido por un grupo de personas, que atacó nuevamente al funcionario con golpes y objetos contundentes , de acuerdo con información preliminar.

Ante la agresión, un segundo carabinero abrió fuego con su arma de servicio, hiriendo a uno de los atacantes, quien fue detenido y trasladado a un centro asistencial sin riesgo vital. El funcionario lesionado también recibió atención médica.

Según se informó, el primer individuo involucrado fue detenido con posterioridad.