Carabinero de civil abate a sujeto que lo habría amenazado con un arma de fuego en Valparaíso

Un sujeto fue abatido por un funcionario de Carabineros de civil la madrugada de este sábado en Valparaíso, cerca del sector de avenida La Planchada.

Según la información compartida por la Seremi de Seguridad de la región, Alejandra Romero, el funcionario policial estaba manejando su vehículo particular hacia su hogar cuando fue interceptado por otro automóvil, del que baja un sujeto que amenaza al carabinero con un arma de fuego.

“Frente a esta situación, el funcionario policial hace uso de su arma particular, percutando tiros y dando muerte a uno de los ocupantes del vehículo. El sujeto fallecido contaba con antecedentes policiales”, detalló Romero.

Luego que un carro policial se instalara en el lugar, es detenido un segundo implicado en el intento de asalto. Por el momento, Fiscalía instruyó que se realice una investigación en el lugar del hecho.

Por otro lado, las autoridades de la región condenaron el hecho. El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, dijo que espera que “se establezcan las responsabilidades, ya que no es posible que un civil ande portando armas de fuego en forma ilegal e incluso, además, amenazando de muerte a otras personas”.

Mientras tanto, Romero lamentó lo ocurrido y enfatizó que los funcionarios policiales están habilitados para usar su armamento en situaciones de peligro.

“Quiero enfatizar que frente a situaciones de amenaza, los funcionarios policiales están habilitados para hacer uso de sus armas, siempre con apego al marco legal vigente y con las posteriores diligencias investigativas que acompañan estas causas”, explicó.