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    Carabineros concreta cerca de 200 detenciones en todo el país durante operativo nocturno con más de 1.700 efectivos

    El personal policial efectuó 11.730 controles preventivos, correspondientes a 7.019 controles de identidad y 4.711 controles vehiculares, además de 375 fiscalizaciones.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Carabineros concretó cerca de 200 detención en el marco de un amplio plan de intervención policial que desarrolló entre las 23.00 horas del martes 23 de junio y las 04.00 horas de este miércoles 24 de junio de 2026.

    Durante el operativo, participaron 1.705 carabineros, 160 en la Región Metropolitana y 1.545 en las demás regiones del país.

    La labor involucró el apoyo de 592 vehículos policiales, 45 distribuidos en la Región Metropolitana y 547 en el resto del territorio nacional.

    Como resultado de esta intervención, fueron detenidas 184 personas por diversos delitos, entre ellos robo, infracción a la Ley de Drogas, receptación, violencia intrafamiliar, órdenes judiciales pendientes, y otros ilícitos detectados durante los servicios desplegados.

    El personal policial efectuó 11.730 controles preventivos, correspondientes a 7.019 controles de identidad y 4.711 controles vehiculares, además de 375 fiscalizaciones.

    La policía uniformada, además, logró el decomiso de 3,6 kilos de droga, junto con la incautación de 15 vehículos una decena de armas de fuego.

    “Estos resultados reflejan el trabajo coordinado y permanente que desarrolla Carabineros de Chile en todo el territorio nacional, fortaleciendo las labores de prevención, control y fiscalización, con el propósito de brindar mayor seguridad a la comunidad y contribuir al resguardo del orden público”, resaltó el general director de la policía uniformada, Marcelo Araya.

    Araya precisó que el operativo contó con el apoyo de la Prefectura Aérea y personal especializado “con el objetivo de fortalecer las fiscalizaciones y entregar mayor seguridad a la ciudadanía”.

    Más sobre:PolicialCarabinerosDelincuenciaSeguridad

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