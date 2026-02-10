Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

Personal de la 49° Comisaría de Carabineros concretó la detención de cinco sujetos en el marco de una investigación por maltrato animal.

La tarde de este lunes, previa autorización judicial emanada por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, efectivos de la policía uniformada ingresaron a una propiedad en el sector de Lo Marcoleta, en la comuna de Quilicura.

Allí se concretó la detención de dos mujeres y dos hombres por diversos delitos relacionados al maltrato de caballos, comercio informal de bebidas alcohólicas y apuestas ilegal.

Además, una mujer de 27 años fue apresada por receptación de vehículo motorizado.

En el lugar se procedió también a la incautación de dos plantas de marihuana, $778.000 en efectivo y una patente de vehículo de fabricación artesanal.

Igualmente, se decomisaron 843 botellas de cerveza, ocho latas de la misma bebida y seis botellones de vino.

Los funcionarios policiales encontraron en el terreno un ejemplar equino con diversas lesiones por las “tiradas” que allí se realizaban para apostar y vender alcohol.