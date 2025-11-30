Carabineros detiene a exfutbolista Jean Paul Pineda por ingresar a la fuerza a domicilio en San Bernardo

Personal de Carabineros detuvo este domingo al exfutbolista Jean Paul Pineda por ingresar a la fuerza a un domicilio en San Bernardo.

De acuerdo a la información preliminar, al mediodía, por un llamado al 133 de vecinos que alertaron de una discusión de pareja, personal policial llegó al lugar.

En las afueras del inmueble se encontraba Seguridad Municipal de San Bernardo y Pineda se encontraba al interior.

En el domicilio, los uniformados entrevistaron a una mujer que relató que su pareja entró a la fuerza y se negó a salir.

Ante esta situación, Jean Paul Pineda fue detenido dentro del domicilio .

A principios de octubre, el exdelantero fue detenido en La Florida, junto a su pareja, luego que ambos protagonizaran una discusión que llegó a los golpes.

Se le formalizó entonces por lesiones y amenaza en contexto de violencia intrafamiliar, quedando con medidas cautelares de arresto domiciliario y prohibición de acercamiento.