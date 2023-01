Caso Campillai: Corte rechaza recurso de nulidad y se mantiene la condena de 12 años de presidio contra Patricio Maturana

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del excapitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda, condenado a 12 años y 182 días de presidio en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de la actual senadora Fabiola Campillai, que le provocaron la pérdida de la visión, el sentido del olfato y del gusto, además de sufrir una grave fractura craneana.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Sylvia Pizarra Barahona, Liliana Mera Muñoz y la abogada (i) Yasna Bentjerodt Poseck– desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra de los hechos asentados por la judicatura del fondo.

En el documento se puede leer “que dados los hechos establecidos por el fallo impugnado –los que resultan inalterables para este tribunal– el recurso adolece de un defecto infranqueable en su planteamiento que impide sea acogido, toda vez que lo postulado en este arbitrio –la aplicación errónea de las normas denunciadas– supone el asentamiento de hechos distintos a los establecidos en la causa”.

Además se agrega que “en el caso que nos ocupa no se estableció que existiera oposición al actuar policial, sino, por el contrario, los sentenciadores del fondo tuvieron por acreditado en el considerando décimo quinto del fallo impugnado que al momento de dispar el acusado (...). Las calles se encontraban despejadas, con libre circulación de transeúntes y vehículos, no había barricadas ni existía otra circunstancia de agresión de mayor magnitud en contra de terceros o de los propios funcionarios, que pudiera (sic) en riesgo su integridad física (...). En consecuencia, en esta parte, el recurso se construye contra los hechos establecidos por los sentenciadores, que resultan inamovibles para este tribunal de nulidad”.

Una vez que se conoció la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la senadora Campillai afirmó que “la verdad es una gran luz, una gran luz de esperanza para todas las personas que fueron dañadas durante el estallido por violencia estatal en Chile. No voy a parar hasta que haya justicia, por todos nosotros, para todas las víctimas, porque aún hay muchas causas, las cuales, hay casos que se están cerrando, habiendo pruebas las cuales no se han tomado, así que de verdad, no vamos a bajar los brazos, voy a seguir en la lucha para que haya justicia en Chile”.

Además agregó que “vamos a seguir apelando a todo lo que nos digan, a todos los juicios para que estos se resuelvan porque de verdad que necesitamos la justicia en Chile”.

Con el rechazo del recurso de nulidad, Maturana deberá cumplir la condena efectiva de 12 años y 182 días de presidio. El excarabinero, quien se encontraba con arresto domiciliario total, deberá ingresar a prisión para comenzar su sentencia.