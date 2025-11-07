OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Caso Monsalve entra en recta final: vence el tercer aumento en plazo de investigación y defensa evalúa nueva prórroga

    Hasta el cierre de esta edición, el defensor Víctor Providel no había decidio si presentaría una nueva solicitud para aumentar el plazo de investigación. De no ser así, el Ministerio Público debería solicitar el cierre de la indagatoria y con eso pasar a la etapa de la acusación.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    MARIO TELLEZ

    Tres aumentos de plazos de investigación ha tenido la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por los presuntos delitos de violación y abuso sexual.

    El último de ellos fue concedido el 7 de octubre por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ante la solicitud de la defensa del médico exsocialista, encabezada por el defensor penal público Víctor Providel, quien pedía más tiempo para realizar diligencias propias.

    Ese período de 30 días otorgado por el tribunal concluyó este jueves. Las extensiones en los plazos de la indagatoria han sido criticadas por la querellante María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante, una exsubalterna de Monsalve. Desde la parte querellante han dicho que las solicitudes de la defensa buscan dilatar la investigación.

    Además, comentan fuentes del caso, mientras más se alargue la investigación y se postergue el juicio, el imputado abona días de arresto que luego se descontarán en caso de que termine con una condena en prisión.

    El defensor Víctor Providel. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El exsubsecretario se mantiene cumpliendo arresto domiciliario total en su domicilio ubicado en Viña del Mar desde el 19 de mayo, luego de que pasara seis meses en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

    A inicios de octubre, Providel se quejaba de que los fiscales Francisco Armendáriz y Francisco Jacir no habían atendido sus solicitudes. En particular, el defensor penal público buscaba realizar diligencias en torno al restaurante Ají Seco Místico, el lugar donde Monsalve y la mujer fueron a comer la tarde del 22 de septiembre de 2024, previo a los hechos denunciados.

    La defensa buscaba obtener las cámaras de ese día y nuevas declaraciones de garzones que dieran cuenta de lo que ellos vieron durante esa jornada. Por esos días, Providel adelantaba que en caso de no lograr sus diligencias podría haber un nuevo plazo, considerando que la extensión máxima de una investigación son dos años.

    Es la misma queja que hizo el propio Monsalve en una entrevista concedida a este medio, donde acusó que "no se ha respetado con rigurosidad el principio de objetividad" por parte del Ministerio Público.

    “Mi defensa ha pedido diligencias y se nos han negado. El derecho a la defensa tiene un principio básico que es que se pueda acceder a la verdad y se le permite a la defensa, no de acuerdo a lo que piensa la Fiscalía, sino de acuerdo a su teoría que pueda llevar adelante esas diligencias, y por lo tanto, generar pruebas para ejercer el derecho de defensa”, señaló en esa entrevista.

    El fiscal regional Xavier Armendáriz. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Fuentes del caso explican que la defensa de Monsalve tiene hasta hoy para solicitar un nuevo aumento en el plazo de investigación. Una petición que, hasta el cierre de esta edición, estaba siendo evaluada. Esto debido a que no hay claridad de que en estos 30 días la Fiscalía efectivamente haya realizado todas las diligencias pedidas por Providel.

    Pese a las dudas, durante las últimas tres semanas los fiscales Armendáriz y Jacir efectivamente realizaron nuevas pericias. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con haber tomado declaración al hermano de la denunciante.

    El primer testimonio de ese testigo lo tomó la PDI en Curanilahue, pero la segunda ocasión ocurrió hace unas semanas en Santiago por parte de la Fiscalía. Esa diligencia en primera instancia fue pedida por la defensa, pero luego también se sumó la parte querellante. El rol del hermano resultaría relevante debido a los líos que habría tenido con su hermana y también unos depósitos que registrarían entre ambos.

    El eventual cierre de la investigación del caso Monsalve está cruzado además por los intentos del exsubsecretario para anular el sumario en su contra. Para eso inició una contienda en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí le fue mal, pero su defensa -representada por Enrique Aldunate- apeló a la Corte Suprema. Para Monsalve es clave lo que suceda con ese sumario -que lleva la Contraloría- ya que si el resultado es desfavorable, esa sanción llegará justo en la previa al inicio del juicio oral.

    Ese no es el único flanco de Monsalve, ya que además la Fiscalía tiene una arista donde indaga el uso que le dio a los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. Respecto de eso, el caso sigue en completa reserva.

    Más sobre:Manuel MonsalveFiscalíaArmendárizJacirProvidel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: defensa de Vargas y Lagos cuestionan que Codelco intervenga durante formalización

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    Desde el caos en una feria de emprendedores a autos hundidos: las consecuencias más sorprendentes de la lluvia en la RM

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Frente Amplio le prohíbe a Ripamonti reunirse con candidatos que compiten con el partido

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    4.
    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    5.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia
    Chile

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    Desde el caos en una feria de emprendedores a autos hundidos: las consecuencias más sorprendentes de la lluvia en la RM

    Del dato al propósito
    Negocios

    Del dato al propósito

    Industria chilena de videojuegos eleva sus exportaciones en 2025: Estados Unidos, Hong Kong e Irlanda son los principales destinos

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago
    Tendencias

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Torneo al día: las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Torneo al día: las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    Sin margen de error: Fernando Ortiz suma a Marcos Bolados al ataque de Colo Colo para desafiar a Unión Española

    Por arreglo de partidos: detienen a 17 árbitros y al presidente de un club en Europa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado
    Cultura y entretención

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    Frente a frente: Jeanette y Franco Simone se presentan con show de grandes éxitos en Movistar Arena

    Illapu presenta el primer adelanto de su nuevo disco de versiones de sus clásicos de los ’90

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”
    Mundo

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego