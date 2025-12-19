Caso Monsalve: Fiscalía entra en recta final para presentar acusación y defensa buscará reabrir la investigación

Vina del Mar, 19 de mayo 2025 El exsubsecretario, Manuel Monsalve, llega a cumplir arresto domiciliario total en su depertamento de Vina del Mar Sebastian Cisternas/Aton Chile

El viernes 12 de diciembre la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve recibió una comunicación por parte del fiscal de Alta Complejidad de la zona Centro Norte Francisco Jacir, que estaban esperando.

Vía mail, el defensor penal público Víctor Providel fue notificado que la fiscalía había cerrado la investigación contra la exautoridad de gobierno, con lo que se daría paso a la nueva etapa procesal del caso.

Pero pese a que en la vereda de Monsalve sabían que se aproximaba esa instancia, no era justamente lo que la defensa tenía en mente . Su reclamo constante ha sido que la investigación quedó con flancos sin resolver y que el ente persecutor no cumplió a cabalidad con todas las diligencias que ellos solicitaron.

Pero a pesar de ello, ese día comenzó a correr el plazo de 10 días que rige una vez que el Ministerio Público cierra la investigación. Es en ese período de tiempo que la fiscalía debe presentar la acusación por los delitos que se le imputaron a Monsalve: violación y abuso sexual. Pero también para que la defensa juegue su última carta en el sentido de pedir más plazo: pueden solicitar que la investigación se reabra, sólo una vez, antes del juicio.

De hecho, ambas partes pueden presentar sus escritos de manera simultánea, con lo que, según explican conocedores del sistema procesal penal, el tribunal podría fijar audiencia de preparación de juicio oral (Apjo) y, al mismo tiempo, fijar esa audiencia para discutir la reapertura.

Así las cosas, se iniciaría la audiencia discutiendo la reapertura. Eso, dicen las mismas fuentes, depende de cada tribunal.

MARIO TELLEZ

Monsalve afina texto

Fuentes de este diario confirman que la exautoridad de gobierno se encuentra trabajando junto a su abogado en el escrito que van a presentar en las próximas horas para pedir reabrir la investigación.

Las mismas fuentes señalan que no quedaron conformes con la forma en que se les notificó, ya que primero conocieron por la prensa que la fiscalía había informado del cierre de la investigación y al día siguiente recibieron el mail del fiscal Jacir.

Esa disconformidad fue manifestada por el propio Monsalve en un comunicado publicado el viernes, donde señaló que era de “la máxima gravedad” que tuviera que conocer del cierre por un medio de comunicación antes que vía directa para las partes. “Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia”, espetó.

Así las cosas, según comentan a La Tercera conocedores de la causa, el plazo para presentar cualquiera de las dos acciones finaliza el lunes 22 . Será en esa eventual nueva audiencia, que ya quedaría para inicio de 2026, donde el tribunal fijará cuál será ese nuevo plazo.

Últimas diligencias

Quienes saben del caso comentan que en las últimas semanas el caso se ha reactivado. Es así como exintegrantes del gabinete de Manuel Monsalve volvieron a prestar testimonios ante los fiscales.

Justamente esta era una de las solicitudes del entorno del médico, quienes se quejaban que en sus declaraciones previas no se resolvieron todas las interrogantes en torno a la denunciante.

Sin embargo, otro punto que para el exsubsecretario no está resuelto gira en torno a nuevas declaraciones de los trabajadores del Ají Seco Místico, restaurante donde se dio origen a los delitos por los cuales el otrora hombre fuerte de gobierno se encuentra enfrentando a la justicia.