SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Caso Monsalve: Fiscalía entra en recta final para presentar acusación y defensa buscará reabrir la investigación

    Fuentes del caso comentan que el escrito del Ministerio Público ya está listo y que ingresará en los próximos días. El plazo vence el lunes y con eso los fiscales entrarán en la etapa de juicio. El exsubsecretario, en tanto, aspira a ganar más tiempo en la indagatoria.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    Juan Manuel Ojeda
    Vina del Mar, 19 de mayo 2025 El exsubsecretario, Manuel Monsalve, llega a cumplir arresto domiciliario total en su depertamento de Vina del Mar Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El viernes 12 de diciembre la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve recibió una comunicación por parte del fiscal de Alta Complejidad de la zona Centro Norte Francisco Jacir, que estaban esperando.

    Vía mail, el defensor penal público Víctor Providel fue notificado que la fiscalía había cerrado la investigación contra la exautoridad de gobierno, con lo que se daría paso a la nueva etapa procesal del caso.

    Pero pese a que en la vereda de Monsalve sabían que se aproximaba esa instancia, no era justamente lo que la defensa tenía en mente. Su reclamo constante ha sido que la investigación quedó con flancos sin resolver y que el ente persecutor no cumplió a cabalidad con todas las diligencias que ellos solicitaron.

    Pero a pesar de ello, ese día comenzó a correr el plazo de 10 días que rige una vez que el Ministerio Público cierra la investigación. Es en ese período de tiempo que la fiscalía debe presentar la acusación por los delitos que se le imputaron a Monsalve: violación y abuso sexual. Pero también para que la defensa juegue su última carta en el sentido de pedir más plazo: pueden solicitar que la investigación se reabra, sólo una vez, antes del juicio.

    De hecho, ambas partes pueden presentar sus escritos de manera simultánea, con lo que, según explican conocedores del sistema procesal penal, el tribunal podría fijar audiencia de preparación de juicio oral (Apjo) y, al mismo tiempo, fijar esa audiencia para discutir la reapertura.

    Así las cosas, se iniciaría la audiencia discutiendo la reapertura. Eso, dicen las mismas fuentes, depende de cada tribunal.

    MARIO TELLEZ

    Monsalve afina texto

    Fuentes de este diario confirman que la exautoridad de gobierno se encuentra trabajando junto a su abogado en el escrito que van a presentar en las próximas horas para pedir reabrir la investigación.

    Las mismas fuentes señalan que no quedaron conformes con la forma en que se les notificó, ya que primero conocieron por la prensa que la fiscalía había informado del cierre de la investigación y al día siguiente recibieron el mail del fiscal Jacir.

    Esa disconformidad fue manifestada por el propio Monsalve en un comunicado publicado el viernes, donde señaló que era de “la máxima gravedad” que tuviera que conocer del cierre por un medio de comunicación antes que vía directa para las partes. “Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia”, espetó.

    Así las cosas, según comentan a La Tercera conocedores de la causa, el plazo para presentar cualquiera de las dos acciones finaliza el lunes 22. Será en esa eventual nueva audiencia, que ya quedaría para inicio de 2026, donde el tribunal fijará cuál será ese nuevo plazo.

    Últimas diligencias

    Quienes saben del caso comentan que en las últimas semanas el caso se ha reactivado. Es así como exintegrantes del gabinete de Manuel Monsalve volvieron a prestar testimonios ante los fiscales.

    Justamente esta era una de las solicitudes del entorno del médico, quienes se quejaban que en sus declaraciones previas no se resolvieron todas las interrogantes en torno a la denunciante.

    Sin embargo, otro punto que para el exsubsecretario no está resuelto gira en torno a nuevas declaraciones de los trabajadores del Ají Seco Místico, restaurante donde se dio origen a los delitos por los cuales el otrora hombre fuerte de gobierno se encuentra enfrentando a la justicia.

    Más sobre:Manuel MonsalveFiscalía Centro NorteDelitos sexuales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    “Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles

    Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”

    La colaboración del abogado Hernán Calderón con el equipo de Kast

    La Moneda pone fecha para recibir cartas credenciales de Estados Unidos e Israel

    Reforma estructural a los SLEP y terminar la selección escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    “Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles
    Chile

    “Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles

    Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”

    La colaboración del abogado Hernán Calderón con el equipo de Kast

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza
    Negocios

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones

    Casas de apuestas online piden al futuro gobierno de Kast que le de prioridad a proyecto que las regula

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung
    Tendencias

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente
    El Deportivo

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Colo Colo aprueba su primer fichaje: Matías Fernández llega a Macul

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”
    Cultura y entretención

    Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad