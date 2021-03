Caso puente Pío Nono: Tribunal resuelve modificar la prisión preventiva contra el excarabinero Sebastián Zamora y queda con arresto domiciliario total

Durante esta mañana, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó una nueva audiencia de revisión de las medidas cautelares del excarabinero Sebastián Zamora, quien es investigado por el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la caída de un menor de 16 años desde el Puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, en el marco de manifestaciones del 2 octubre de 2020.

El exuniformado, quien fue dado de baja tras el hecho, se encuentra en prisión preventiva desde octubre del año pasado. De esta forma, el 8 de enero, en una audiencia de revisión de cautelares previa, el tribunal ya había resuelto mantener a Zamora en dicha medida.

Sin embargo, es esta oportunidad, el juez de garantía acogió la solicitud de la defensa del excarabinero y decretó, a contar de esta fecha, el cese de la prisión preventiva. En su lugar, el imputado quedará con arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse al menor y la prohibición de portar armas de fuego, municiones o cartuchos.

La audiencia

Según señaló la fiscal Ximena Chong, uno de los antecedentes nuevos en este caso es una declaración prestada por Zamora ante el Ministerio Público y diligencias derivadas de ello.

El exfiscal Alejandro Peña, quien asumió hace un mes la defensa de Zamora, pidió modificar la prisión preventiva del imputado a arresto domiciliario total. En su argumento, Peña señaló que la acción de Zamora, en medio del operativo policial por manifestaciones en Plaza Italia, buscaba capturar al menor que cayó por el puente.

En esa línea, el profesional dijo que se solicitó una pericia gestomotora a cargo de un profesor de educación física para corroborar la tesis de que el exfuncionario con su acción buscaba atrapar y no empujar al manifestante.

A su vez, respecto a la supuesta falta de auxilio prestada por parte de Carabineros a la víctima, el abogado defensor dijo que esto no puede ser reprochado al excarabinero, puesto que se encontraba en servicio y seguía órdenes superiores. “Sebastián no podía ni siquiera por iniciativa propia ir en ayuda de la persona caída por cuanto él estaba en acto de servicio. Incluso él cometería un delito militar si es que desobedece la orden. Si hubo falta de auxilio, no es un reproche que tenga que soportar Sebastián Zamora”.

Por su parte, la fiscalía no se opuso a la solicitud de modificación de medida cautelar. Esto, pese a que los abogados querellantes sí se opusieron a que Zamora dejara la prisión preventiva.

“Los antecedentes existentes hasta la fecha no hacen variar ni los presupuestos materiales del hecho punible, ni la participación ni la necesidad de cautela. Solo que esta necesidad de cautela se satisface en esta etapa con una medida cautelar de menor intensidad”, dijo la fiscal Ximena Chong.