Caso Tomás Bravo: fiscalía informa que actualmente hay al menos seis pericias científicas en instituciones nacionales e internacionales

Hoy se cumple un año del momento en que el menor Tomás Bravo fuera reportado como desaparecido, en la localidad de Caripilún, en la comuna de Arauco, Región del Biobío. Nueve días después, el menor de tres años fue encontrado sin vida en una zanja del río Paqui. El caso generó conmoción nacional.

El 2 de marzo de 2021, el Ministerio Público formalizó al tío abuelo del niño, Jorge Escobar, por el delito de homicidio calificado. Pese a que la fiscalía pidió la prisión preventiva, el tribunal rechazó la medida cautelar. “No es posible acreditar la acción homicida en la forma que formalizó el Ministerio Público”, dijo la jueza Perla Roa en esa ocasión.

Así las cosas, las diligencias en torno al caso han continuado. “Se trata de una causa de alta complejidad, que tiene más de 20 tomos, y en la que se está avanzando de manera constante, con la realización de múltiples diligencias y diversos peritajes”, informó la Fiscalía Regional del Biobío durante esta jornada.

En ese sentido, mediante un comunicado, se señala que “para la correcta realización de algunos de ellos, fue indispensable, por ejemplo, esperar hasta ahora, para que existieran condiciones climáticas y atmosféricas similares a las que imperaron en los días de la desaparición y muerte de la víctima”.

El Ministerio Público informó que “actualmente, están en curso al menos seis pericias científicas en instituciones nacionales e internacionales, cuya especificidad no se puede detallar, por el momento, debido a criterios estratégicos y por mandato legal. Estos resultados darán pie para decretar otros análisis, hasta agotar todos los medios que permitan acercarnos a la verdad respecto del delito cometido y de su autor o autores”.

El texto entregado hoy agrega: “La madre y el padre del niño fallecido, así como sus abogados querellantes, se encuentran al tanto del contenido de la carpeta investigativa, a la que acceden por su condición de intervinientes, según lo establecido en el Código Procesal Penal, sin perjuicio de la posibilidad que tienen de requerir y recibir directamente información de la Fiscal Regional, lo que se ha concretado en múltiples ocasiones”.

El 18 de noviembre el Juzgado de Garantía de Arauco acogió la petición del Ministerio Público para tomar muestras de exámenes corporales a Jorge Escobar. Días después, la Defensoría Penal Pública del Biobío presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción para evitar la toma de muestras, argumentando que el examen es más bien una comparación física (microscópica) y no de ADN, por lo que no sería riguroso científicamente.

En entrevista con La Cuarta, la madre del niño, Estefanía Gutiérrez, señaló que “después de un año todavía no hay nada certero, no se ha encontrado ninguna prueba para culpar a mi tío, porque también se dijo que él fue, que lo llevó para allá, pero resulta que los tiempos no cuadran. Mi hijo nunca estuvo acá durante esos días. Imposible. Hubo personas buscándolo con drones, rescatista de todo tipo, de muchas partes, hasta perritos llegaron acá”.

En abril de 2021 un informe del Servicio Médico Legal dio cuenta de que el niño murió de hipotermia e inanición. La fiscal a cargo del caso Marcela Cartagena señaló que las conclusiones del informe eran “precipitadas”. Por esos días, la fiscal señaló que había otro sospechoso que estaba siendo “investigado”.