Cecilia Morán, historiadora experta en primeras damas: “Lo que hizo Karamanos con el cargo quedará como una anécdota”

Este 11 de marzo José Antonio Kast asumió como Presidente de Chile y a su lado estuvo siempre su esposa, María Pía Adriasola, la nueva primera dama, un cargo que durante la administración de Gabriel Boric fuera suprimido por Irina Karamanos, la expareja del ahora exmandatario, reestructurando las funciones que tenía asociadas y trasladando las fundaciones que administraba a diversos ministerios. Pero los Kast Adriasola lo traen de vuelta, tal como en el pasado lo hicieron Marta Larraechea (Eduardo Frei), Luisa Durán (Ricardo Lagos) o Cecilia Morel (Sebastián Piñera).

Empujada por saber el rol que tenían en la historia, Cecilia Morán, doctora en Historia, académica e investigadora de la Universidad San Sebastián, quiso indagar más. Sus hallazgos resultaron en su tesis doctoral y un libro: Las primeras damas en Chile (1938-1970), poder política, acción social y modernización.

Ese trabajo la lleva a concluir que, contrario a la postura de Karamanos, este es un rol que tiene aportes sociales y políticos y que no se puede subestimar. “Me pregunté en qué momento pasaron de hacer beneficencia a acciones más políticas y me di cuenta que era algo que había que analizar en profundidad. Ahí tomé la decisión de hacer mi tesis doctoral sobre las figuras de las primeras damas ”, contextualiza.

¿Cuándo se produce ese cambio?

A mediados del siglo XX. En Chile y en general en América Latina pasó al mismo tiempo. Acá pasó muy concretamente con Rosa Markmann, esposa de Gabriel González Videla. Era una primera dama distinta, en el sentido de que no pertenecía a la élite. Además, rompía varios parámetros: no tenía problemas en participar del espacio público, en dar entrevistas o ser fotografiada por los medios. Acompañó a su esposo cuando fue embajador y en ese contexto tuvo acercamientos con feministas europeas, se fue enterando de las grandes problemáticas, tanto políticas como sociales. Cuando le tocó asumir como primera dama estaba muy comprometida con toda esta problemática.

¿Qué caracteriza a las primeras damas chilenas?

En general han sido muy hábiles en detectar las problemáticas sociales en sus contextos, tomarlas y elevarlas al Estado. Aunque no son un cargo institucional, gracias a esa cercanía con la gente las personas les cuentan sus problemas. La misma Rosa Markmann se dio cuenta que la principal problemática de los chilenos era que no tenían casa, entonces canalizó la ayuda que consiguió con privados y que también pudo conseguir con el Estado y creó la Fundación Viviendas de Emergencia. Graciela Letelier (Ibáñez del Campo) la transformó en la Fundación Ropero del Pueblo, pensando en que la gente tenía frío y necesitaba un abrigo. Más adelante nos encontramos con las primeras damas de la Concertación que son de la mayor relevancia. En este grupo está Leonor Oyarzún (Aylwin), quien inmediatamente detectó un problema con la niñez en nuestro país. Así apareció Fundación Integra. Luego está Luisa Durán, quien también pensando en niñez, juventud, y los vicios en que pueden caer, ve en las orquestas juveniles e infantiles una solución. Luego hay otras iniciativas como Sonrisas de Mujer, también de Durán, o Elige Vivir Sano, de Cecilia Morel.

¿Y en política, qué rol cumplen?

Al estar casadas con el Presidente son las primeras en enterarse de los grandes problemas por los que está pasando el país, son las consejeras, con quien el Mandatario se organiza para el otro día. Hay que partir de lo más básico: es la compañera de vida. Hay un rol importante que se ejerce en el espacio privado, la influencia que tienen en ese espacio y en el público no es menor. Por otro lado, hay primeras damas que han tenido injerencia directa en la política, como Markmann, que en el Congreso se discutía si las mujeres teníamos derecho a votar, ella conversó con los parlamentarios. Después se le reconoció públicamente que tuvo una labor muy importante para aprobar este derecho. Nos encontramos, de alguna manera, con mujeres que también desde el rol de esposa le dan realce o bajan al Presidente. Un ejemplo es cuando Sebastián Piñera mostraba una y otra vez el papel de los 33 mineros, y públicamente Cecilia Morel le dijo “guárdalo”. Eso representa muy bien que muchas veces la esposa del Presidente como que le da bonos. Por el contrario, cuando Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Bachelet asumió este cargo, le restó.

Dice que no hay que subestimar el cargo.

Para nada, es muy importante. Por lo mismo yo postulo que la primera dama en Chile, aunque no es una institución constitucional, sí es una institución cultural que todos conocemos.

Irina Karamanos, expareja del expresidente Boric, se definió como la última primera dama. ¿Qué diría al respecto?

Al parecer, Karamanos venía con una agenda bien clara. Durante la etapa de campaña ella tenía muy claro lo que iba a hacer, que era no asumir. Cuando va avanzando la campaña esa decisión cambia a asumir para reestructurar el cargo desde adentro. (Pero) tenemos que pensar en que no hay un solo feminismo, hay varios. De acuerdo con el suyo, el que uno esté casada con cierta persona no significa que te debas sentir obligada a realizar algo por eso. Es lo que ella defiende. Asumir como primera dama iba totalmente en contra de sus principios. Luego nos encontramos con que ella anuncia que la Dirección Sociocultural de La Moneda, que era el gabinete de la primera dama, terminó y que las fundaciones van a ir pasando a algunos ministerios. Ahora, ¿con qué nos encontramos? El resultado es que hay una fundación que ha funcionado muy bien, que es Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, pero el resto no. Artesanías de Chile, por ejemplo, está en la quiebra.

¿En qué se tradujeron esos cambios?

Es que si lo vemos de manera general y le preguntamos a las personas que se beneficiaban del trabajo de estas fundaciones, salvo las Orquestas, la mayoría va a decir que el cambio no fue bueno y que todavía están en ascuas porque el proceso no cerró bien. Hay varias personas afectadas.

¿Cómo define el capítulo de Karamanos como primera dama?

Es la manifestación del contexto y de los tiempos. No es extraño pensar que en el futuro aparezcan primeras damas como Karamanos que representan a mujeres que piensan que el cargo es algo retrógrado. Pero en el momento en que uno investiga, porque es cosa de leer, se da cuenta de la importancia y no se puede desmerecer todo lo que las primeras damas han hecho y lo que puedan seguir haciendo. Acá hay un punto clave: la primera dama genera algo que no genera ni el Presidente ni los políticos: confianza. Al no ser elegida por nadie, la gente llega y se abre, le cuenta cosas. No podemos decir que el cargo es retrógrado. Tal vez se pueden hacer cambios, pero sin faltarle el respeto al cargo o a las personas que ven sus vidas mejoradas gracias al apoyo que obtienen de las fundaciones. Eso es algo en lo que se equivocó Irina Karamanos. Hoy nos damos cuenta de que se vieron afectadas muchas personas que se beneficiaban de las fundaciones. Una próxima primera dama podría rearmar todo si es que lo quiere.

¿Cree que ese va a ser el caso de María Pía Adriasola?

Sí, eso es lo que ella ya está haciendo. Se le ha visto muy activa en medios, redes y también reuniéndose con distintos grupos. Ella también tiene una línea política y la vemos cercana a la familia. Independiente de su inclinación política, si ella se muestra activa, positiva, generosa con los problemas que nos afectan como país, me parece positivo.

Reescribir todo de nuevo...

Lo que hizo Irina Karamanos va a quedar como anécdota, porque la institución cultural primera dama es tan fuerte en nuestro país que es muy difícil romperla. Las primeras damas las tenemos desde el inicio de la República hacia delante. Con todo, puede que tengamos muchas anécdotas más.

¿En qué se debe enfocar Adriasola?

Ella se ha estado enfocando en la familia. La sociedad ha estado cambiando muy rápido con las redes sociales y los medios de comunicación. Me parece que enfocarse en la niñez desde la familia es fundamental; fortalecer la familia y entender que existen muchos tipos de familia y que a todos hay que apoyarlos de manera diferente. Por otra parte, está la tercera edad. Ese es un tema que es muy importante: somos una población que está envejeciendo.