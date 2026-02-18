Celulares en “Modo Aula”: Mineduc lanza campaña y orientaciones por ley que prohíbe dispositivos móviles en las salas de clase

Este miércoles, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, acompañado por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo; y autoridades de la cartera, encabezó el lanzamiento de la campaña “Modo Aula”, estrategia enfocada en el acompañamiento a las comunidades educativas en la implementación de la nueva ley que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales.

Cabe recordar que en diciembre pasado, el Congreso aprobó la ley que a partir de este 2026 regula y prohíbe los celulares en las salas de clases. Esto, con el objetivo de reducir los efectos negativos que se ha comprobado tienen estos aparatos en la convivencia educativa, en los procesos de aprendizaje, y en el desarrollo integral, el bienestar y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

La ley establece excepciones específicas para el uso de los dispositivos móviles, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes, además de actividades pedagógicas donde el celular sea útil.

Cómo funciona la prohibición de dispositivos móviles en las aulas en cada etapa escolar. Crédito: Ministerio de Educación.

Al respecto, el ministro Cataldo recordó la importancia de esta ley para el desarrollo de los niños y jóvenes, y que para que entre en vigencia, los establecimientos educacionales tienen este primer semestre para actualizar su reglamento interno.

“Es importante señalar que el plazo que tendrán los sostenedores para poder hacer la actualización de los reglamentos internos es hasta hasta fines del mes de junio ”, indicó. “Hasta que eso no suceda, la implementación de la ley está en transición, es decir, todas las condiciones que establece la ley no serán exigibles hasta que esté completado el proceso con el plazo respectivo, que es finalmente el primer semestre de este año”.

En esta línea, la autoridad también recordó que los celulares no son los únicos dispositivos móviles a lo que apunta esta ley, sino también a los smartwatches y las tablets. A los docentes, añadió, tampoco se les permitirá el uso de estos aparatos en la sala de clase o en el patio.

“Para ser coherente en función de los efectos nocivos que esto tiene en niños y niñas, sobre todo por la dependencia y la adicción que provoca el uso de estos aparatos, es conveniente que los adultos responsables en la sala de clase estén sujetos también a las mismas reglas”, apuntó.

Orientaciones para las comunidades educativas

Como parte del acompañamiento a las comunidades educativas, y para facilitar la implementación de esta ley, desde el gobierno han dispuesto el sitio web modoaula.mineduc.gob.cl, en donde se puede encontrar material, el alcance de la normativa, y preguntas frecuentes, entre otros recursos.

En el sitio web también publicaron esta jornada las orientaciones, las cuales han sido elaboradas por el Ministerio de Educación, y que establecen, tanto para la educación parvularia como para la educación escolar, la forma en que la cartera recomienda a las escuelas, a los jardines infantiles, hacerse cargo de lo que esta ley mandata.

En esta línea, el ministro insistió que también es importante que las familias comprendan “que su ejemplo y la tarea que ellos desarrollan en la casa respecto al control del uso de celulares es fundamental”.

“No es, ni podemos exigirle a la escuela única y exclusivamente que se haga cargo de este fenómeno, que es un fenómeno mundial, que afecta realmente la salud mental y el desarrollo cognitivo de nuestros niños y niñas“, sostuvo. ”Y por eso es que es importante que las familias se incorporen plenamente a esto, está en las Orientaciones y vamos a seguir reforzándolo".

Asimismo, la ministra Vallejo también destacó ampliamente la implementación de esta ley, ya que, según indicó, “marca un antes y un después en cómo nos relacionamos con las tecnologías dentro de las comunidades educativas”.

La adicción que se puede generar en los más pequeños con el uso de dispositivos móviles, expresó “inhibe la posibilidad de desarrollo de todas sus capacidades neuronales, psicosociales, psicoemocionales, incluso de aprendizaje”.

Junto con esto, añadió, esta ley también contribuirá a alcanzar los objetivos para combatir el ciberbullying y la violencia digital que sufren niños y jóvenes.