Chats borrados, una patente de alcoholes y dos empresarios chinos: la trama que complica a la diputada Cariola y a la exalcaldesa Hassler

A las 7.00 horas de este lunes detectives de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta el domicilio de la diputada Karol Cariola (PC), en la comuna de Providencia.

En sus manos los efectivos llevaban la orden de entrada y registro otorgada por la jueza Carla Cappello -del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- la jornada del viernes 28 de febrero, día desde el cual se comenzó a planificar la diligencia en contra de la parlamentaria.

La diligencia decía relación con una instrucción impartida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien en diciembre pasado recibió un informe clave de la mencionada unidad policial. Todo, en medio de la indagación de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, comandada en ese entonces por Irací Hassler (PC).

El persecutor había solicitado a la PDI que analizara el contenido de conversaciones extraídas desde celulares de imputados en la causa -entre ellos el de la otrora alcaldesa-, advirtiendo que aparecía otro personaje en la trama, Cariola.

Parte de las conversaciones que la posicionaban como sujeto de interés a la amiga y diputada PC habían sido borradas desde el celular de Hassler. Sin embargo, la PDI las recuperó usando para ello el sistema forense “Cellebrite Reader”.

En los chats recuperados de Hassler y Cariola se leía que la diputada tenía especial interés en que la entonces jefa de Santiago hiciera una “Clínica para la mujer”. Pero ese intercambio de opiniones, que está en el policial 487 del expediente, sino que fueron otros chats los que motivaron al fiscal regional Patricio Cooper abrir una causa penal en contra de ambas militantes comunistas.

En los chats de ambas autoridades, y que tuvo a la vista el tribunal para visar el allanamiento a Cariola, se desprenden gestiones de la congresista ante la alcaldesa para interceder en favor de dos empresarios chinos, quienes serían sus amigos, y así obtener una patente de alcoholes para sus negocios en Santiago.

Esa información fue la que llevó al persecutor a separar aguas y abrir una causa paralela por presunto tráfico de influencias, en medio de la cual solicitó la mencionada orden para ejecutar el allanamiento.

Fiscalía indaga conversaciones entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola. (Foto archivo / Aton)

La diligencia

Ni en el Ministerio Público ni en la Policía de Investigaciones se tenían antecedentes de que la parlamentaria estaba por dar a luz a su primer hijo. De hecho, fue recién cuando tocaron la puerta del departamento en que ella reside junto a su pareja, el también diputado Tomás de Rementería (PS), que tomaron conocimiento de que estaba ingresada en un recinto hospitalario.

De acuerdo con fuentes del caso, tras ingresar al inmueble los detectives se enteraron de que a eso de las 4.00 de la madrugada Cariola había salido rumbo a la clínica. Según los mismos personeros, los funcionarios fueron recibidos por la madre de De Rementería, quien colaboró con la diligencia.

Pero como Cariola no estaba, los efectivos también concurrieron al recinto de salud donde estaba, para llevarse su celular. Por medio de un comunicado, la Fiscalía de Coquimbo se refirió a las pesquisas.

“Se ejecutaron y cumplieron resoluciones judiciales en la ciudad de Santiago, autorizadas por el Séptimo Juzgado de Garantía, con el objeto de recabar diversas evidencias para el esclarecimiento de hechos que pueden revestir carácter de delitos funcionarios, como presunto tráfico de influencias, en causa iniciada de oficio y que se deriva de otra causa penal conocida como ´Sierra Bella´ (...) Las diligencias consistieron en la incautación de especies electrónicas, entre ellas un notebook y un teléfono celular, y se efectuaron con total apego al debido proceso y respeto por las garantías constitucionales de las personas involucradas. El procedimiento se ejecutó hoy sin inconveniente alguno y con la colaboración del entorno familiar de la parlamentaria”, se indicó.

Por su parte, la diputada manifestó: “Por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial. Como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”.

De Rementería señaló a este medio: “No tengo nada que decir”.

¿Falta perspectiva de género?

Dado el momento en que se produjo el allanamiento, con la parlamentaria ingresada por el nacimiento de su hijo, la Fiscalía fue blanco de una serie de cuestionamientos de parte parlamentarios oficialistas y de dirigentes de izquierda, quienes reprocharon una supuesta falta de perspectiva de género.

Por medio de su cuenta en X, la diputada Carmen Hertz (PC), sostuvo: “El escandaloso allanamiento en casa de la diputada Karol Cariola es muestra de odiosidad e inquina inaceptable, agravado por el contexto en que pocas horas antes la diputada tiene un parto complejo, cuestión conocida por el fiscal que arma el show”.

A eso se sumó la otrora convencional constituyente Cristina Dorador, quien comentó: “Fiscal sin perspectiva de género. Ojalá la diputada y su hijo estén bien y que esta situación no interrumpa los momentos más importantes del vínculo inicial”.

La diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri señaló en la misma red social: “El allanamiento justo en el día del nacimiento de su hijo es una acción insensible, que genera legítimas dudas respecto a la conducción del Ministerio Público. Que se le requiera entregar sus dispositivos personales mientras aún está hospitalizada, sin haber sido formalizada ni ser parte de un proceso judicial, plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y el real propósito de esta medida”.

En la misma línea, la diputada Alejandra Placencia (PC) espetó: “Solidarizamos con nuestra compañera ante esta filtración que la expone en tan importante día”.

Más duro fue el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. “El allanamiento hoy en la residencia de la diputada Karol Cariola, en el marco del caso Sierra Bella demuestra un nivel de odiosidad extrema. La sincronización con el día de nacimiento de su bebe es simplemente perversa y el espectáculo de los medios, aún peor”.

Los chats que abrieron

Los primeros chats que hicieron que la PDI pusiera sus ojos en Cariola son del 24 de noviembre de 2022, cuando Hassler era alcaldesa. La diputada PC, que hasta ese momento no aparecía en la trama, partió la comunicación, diciendo: “Se me ocurrió una idea”. “A ver”, fue la inmediata respuesta de Hassler.

Cariola: La creación de una clínica comunal para la mujer. Enfocada en salud sexual y reproductiva, salud mental y dental. Puede ser una iniciativa pionera. Con enfoque de género, pero popular. Puede llamarse de otra manera.

Hassler: Yaaa. A ver.

Cariola: Pero con enfoque sanitario, integral y de género.

Hassler: Suena bien.

Cariola: Puede ser un piloto para las mujeres pobres.

Por esos días, justamente, Hassler debatía junto a su equipo qué recinto adquirir para la reubicación de un Cesfam que había cerrado sus puertas y que debían reemplazar. En ese entonces, la administración de Santiago decidía si compraba un inmueble ubicado en Carmen o los que estaban en calle Sierra Bella. Frente a esa disputa, Cariola le manifestó que era mejor el de Sierra Bella.

Hassler: Mira, estoy viendo la compra de dos inmuebles. Uno en Carmen, que probablemente sería nuestro segundo Cosam. No tiene todas las características para ser Cesfam. Pero igual caben mas cosas. Y otra q es enorme en Sierra Bella y que era una clínica privada. Y que según mis equipos podría ser mas top que la de Las Condes.

Cariola: (Y otra q es enorme en sierra bella y q era una clínica privada) Esta. Podemos armar un equipo para diseñarla. Me parece que la focalización es importante. Las mujeres te aman. Y tenemos que potenciar eso. Pero desde la política pública dirigida a mujeres pobres.

En ese momento, como dan cuenta los mensajes, la diputada Cariola incluso le manifestó a su compañera de partido que debían armar un equipo para fijar un diseño y “tirar líneas”.

Hassler: Pienso q tienes toda la razón en focalizarlo. Ahora se me ocurre q puede ser para mujeres, o bien que puede ser para personas mayores, que también es un público muy relevante. Yapo, hagamos una primera reu.

Cariola: De acuerdo, puede ser una mezcla. Mujeres con prioridad en adultos mayores.

Hassler: Sí, también.

Cariola: Pensémoslo bien. Pero yo ando obsesionada en inventar ideas.

Hassler: Me encantaaaa.

Frontis de la ex Clínica Sierra Bella.

Luego, el 13 de abril de 2023 ambas se comunican y evalúan sus acciones ante un informe de Contraloría sobre la compra.

Hassler: Karol. Me dicen que sale ahora lo de Sierra Bella. Pronunciamiento Contraloría. Parece que viene mal.

Cariola: Me lo acaba de mandar el Juan. Está bastante malo.

Hassler: Sí. Podría haber sido aún peor. Pero es malo.

Cariola: Yo estoy en un almuerzo. Si quieres nos reunimos en algún momento.

Hassler: Sí.

Finalmente, ambas lograron cuadrar un espacio para reunirse y la diputada concurrió hasta la casa de Hassler. Tras varios intercambios, ambas le dan el visto bueno a la declaración que publicaría el municipio.