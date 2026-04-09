Chile Transporte emplaza al gobierno y a generadores de carga a tomar medidas por alza de combustibles
La asociación gremial llamó al Ministerio de Hacienda y del Interior a concretar los compromisos realizados con el grupo en las reuniones sostenidas previamente.
La Asociación Gremial de Transporte de Carga por Carretera de Chile (Chile Transporte AG) emplazó este jueves al gobierno y a los generadores de carga a adoptar medidas para enfrentar el alza en el precio de los combustibles.
A través de una declaración pública, el gremio expresó su “profunda preocupación” por el aumento sostenido de las bencinas y el diésel, y el impacto que esto genera en la operación del transporte de carga por carretera.
En ese contexto, la organización llamó al Ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos tras el anuncio del incremento en los combustibles. “Consideramos fundamental que el gobierno dé cumplimiento a los compromisos y materias abordadas en las reuniones sostenidas con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, avanzando en soluciones concretas que permitan atender adecuadamente las problemáticas que enfrenta el sector”, señalaron.
Asimismo, el gremio apuntó al rol de los generadores de carga -empresas o personas que contratan estos servicios-, afirmando que deben hacerse cargo del actual escenario.
“En estos momentos de incertidumbre mundial, con un conflicto en curso, resulta justo y razonable apelar a los generadores de carga para que escuchen y resuelvan a la altura de las circunstancias del momento que estamos enfrentando, considerando que los transportistas no estamos en condiciones de absorber de manera indefinida incrementos de costos que son ajenos a la gestión operativa”, agregaron.
Chile Transporte AG reúne a grandes empresas del transporte de carga por carretera en Chile, representando a distintos sectores de la cadena logística nacional
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