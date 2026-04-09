Chile Transporte emplaza al gobierno y a generadores de carga a tomar medidas por alza de combustibles

La Asociación Gremial de Transporte de Carga por Carretera de Chile (Chile Transporte AG) emplazó este jueves al gobierno y a los generadores de carga a adoptar medidas para enfrentar el alza en el precio de los combustibles.

A través de una declaración pública, el gremio expresó su “profunda preocupación” por el aumento sostenido de las bencinas y el diésel, y el impacto que esto genera en la operación del transporte de carga por carretera.

En ese contexto, la organización llamó al Ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos tras el anuncio del incremento en los combustibles. “Consideramos fundamental que el gobierno dé cumplimiento a los compromisos y materias abordadas en las reuniones sostenidas con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, avanzando en soluciones concretas que permitan atender adecuadamente las problemáticas que enfrenta el sector”, señalaron.

Asimismo, el gremio apuntó al rol de los generadores de carga -empresas o personas que contratan estos servicios-, afirmando que deben hacerse cargo del actual escenario.

“En estos momentos de incertidumbre mundial, con un conflicto en curso, resulta justo y razonable apelar a los generadores de carga para que escuchen y resuelvan a la altura de las circunstancias del momento que estamos enfrentando, considerando que los transportistas no estamos en condiciones de absorber de manera indefinida incrementos de costos que son ajenos a la gestión operativa ”, agregaron.

Chile Transporte AG reúne a grandes empresas del transporte de carga por carretera en Chile, representando a distintos sectores de la cadena logística nacional